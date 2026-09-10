به گزارش خبرنگار مهر، تلویزیون فیلم‌های سینمایی مختلفی چون «همنت»، «گزارش»، «دوازدهمین مرد»، «نجات سینما» و «به خانه بر می‌گردیم» را در این آخر هفته نمایش می‌دهد. در این گزارش به معرفی و بررسی این آثار می‌پردازیم.

تماشای فیلم تحسین‌شده «همنت» در شبکه ۴

فیلم سینمایی جدید «همنت» محصول سال ۲۰۲۵ به کارگردانی کلویی ژائو جمعه ۲۰ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی زک ویشارت، پل مسکال و جسی باکلی آمده است: در شهر استراتفرد، ویلیام شکسپیر جوانی با استعداد در زمینه‌ نوشتن، عاشق دختری به نام اگنس می‌شود. آنها به زودی صاحب دختری به نام سوزانا و بعدا پسر و دختری دوقلو به نام‌های همنت و جودیث می‌شوند. ویلیام برای آنکه نمایشنامه‌هایش را روی صحنه ببرد، بیشتر وقتش را در لندن می‌گذراند. در این میان جودیث مریض می شود و در حال مرگ است اما همنت خود را در بستر او جای می‌دهد تا مرگ را فریب دهد و او را به جای خواهرش ببرد. روز بعد جودیت خوب می شود و این همنت است که می‌میرد. ویلیام دقایقی پس از مرگ همنت می‌رسد و اگنس او را سرزنش می‌کند که چیزی از غم آنها نمی‌داند و فقط به نمایشنامه‌هایش اهمیت می دهد. چندی بعد اگنس متوجه می‌شود ویلیام نمایشنامه جدیدی به نام هملت را روی صحنه خواهد برد. اگنس خشمگین می شود که چرا ویلیام اسم پسرشان را روی نمایشنامه‌اش گذاشته و همین باعث می‌شود به لندن برود و نمایش را ببیند. آنجا با دیدن نمایش، اگنس در می‌یابد که ویلیام چه اندازه از مرگ پسرشان متاثر شده و نمایشنامه را در واقع در نتیجه آلام روحی خود به خاطر فقدان همنت نوشته است و همین باعث می‌شود که اگنس و ویلیام به نوعی با این سوگ کنار بیایند.

این فیلم علاوه بر جوایزی که در جشنواره‌های تورنتو و گلدن‌گلوب کسب کرد، توانست ۸ نامزدی جایزه اسکار را به دست بیاورد و جسی باکلی برای بازی در این فیلم اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را به دست آورد.

«همنت» از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۷.۸ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره تحسین‌برانگیز ۸۶ را کسب کرد.

جان ناگنت منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: با بازی‌های قوی در خدمت دیدگاه روشن و مطمئن کلوئی ژائو، این فیلم تأملی تکان‌دهنده در مورد «سرزمین ناشناخته» مرگ و اندوه است.

روایتی از پشت‌پرده سازمان سیا در «گزارش»

فیلم سینمایی «گزارش» محصول سال ۲۰۱۹ به کارگردانی اسکات زد. برنس جمعه ۲۰ شهریور ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آدام درایور، آنت بنینگ و جان هام خواهید دید: شخصی به نام دنیل جونز راجع به شکنجه های عوامل سازمان سیا روی مظنونین حملات تروریستی پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تحقیقی انجام می دهد. اصل ماجرا به سال ۲۰۰۱ بر می‌گردد که مشخص می‌شود جورج بوش پسر رئیس جمهور وقت آمریکا، اختیارات ویژه‌ای به سازمان سیا برای شکنجه و بازجویی از مظنونان مسلمان حملات تروریستی داده است. سیا ۲ پیمانکار را استخدام کرده بود تا به کمک آنها این بازجویی‌ها انجام شود. فیلم بر بستر تحقیقات جونز و تیم چند نفره او که در یک زیرزمین بدون پنجره، روی مستندات این گزارش کار می‌کنند جلو می‌رود. نقطه عطف تحقیقات جونز جایی است که او گزارش می دهد سازمان سیا می دانسته ... .

«گزارش» از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۷.۲ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره ۸۳ را کسب کرد.

کلاریس لوری منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: کارگردان اسکات زد برنس وقایع را به شیوه‌ای سرد، کاملاً واقعی و تا حد زیادی بی‌طرفانه به تصویر می‌کشد و نکته قابل توجه فیلم همین است.

روایتی از ایستادگی در میان سرما و گرسنگی

فیلم سینمایی «دوازدهمین مرد» محصول سال ۲۰۱۷ به کارگردانی هارالد زوارت پنجشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی توماس گولستاد، جاناتان ریس مایرز و ماری بلوخوس آمده است: در سال ۱۹۴۳، یان بالسرود همراه ۱۱ عضو مقاومت نروژ برای انجام یک مأموریت علیه نیروهای نازی وارد نروژ می‌شود، اما مأموریت لو می‌رود و ۱۱ نفر کشته یا دستگیر می‌شوند و یان به‌سختی فرار می‌کند. او که زخمی و گرفتار سرمای شدید است، در کوه‌های شمال نروژ پنهان می‌شود و نیروهای گشتاپو به فرماندهی کورت اشتاگه برای دستگیری‌اش همه‌جا را جستجو می‌کنند. یان برای زنده ماندن مجبور می‌شود با سرمازدگی، گرسنگی و ضعف شدید مبارزه کند، در حالی که مردم محلی با به خطر انداختن جان خود مخفیانه به او غذا، لباس و پناه می‌دهند. او با کمک آن‌ها کیلومترها از میان کوه‌های پوشیده از برف عبور می‌کند و ... .

این فیلم از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۷.۳ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره قابل توجه ۸۶ را کسب کرد.

سیمی هورویتز منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: با وجود شروع کند و برخی صحنه‌های بیش از حد گرافیکی، «دوازدهمین مرد» یک تریلر پرتعلیق درباره یک مبارز مقاومت نروژی در جنگ جهانی دوم و افرادی است که به او کمک کردند.

«نجات سینما» از شبکه نمایش پخش می‌شود

فیلم سینمایی «نجات سینما» محصول سال ۲۰۲۲ به کارگردانی سارا شوگرمن جمعه ۲۰ شهریور ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی جاناتان پرایس، سامانتا مورتون، تام فلتون، عدیل اختر و سوزان ووکوما؛ ماجرای واقعی لیز ایوانز آرایشگر و سرپرست یک تئاتر جوانان در کارمارتن ولز است که در سال ۱۹۹۳ کمپینی برای جلوگیری از تعطیلی سینمای لیریک آغاز کرد. او و یکی از اعضای شورای محلی از استیون اسپیلبرگ کمک می‌گیرند تا فیلم «پارک ژوراسیک» را به طور ویژه در این سینما نمایش دهند و ... .

این فیلم از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۵ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره ۷۳ را به دست آورد.

وندی اید منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: فیلم «نجات سینما» (Save the Cinema) که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است، از آن دست فیلم‌های آبکی و حال‌خوب‌کن درباره آدم‌های ضعیف اما شجاع است که صنعت سینمای بریتانیا مرتباً تولید می‌کند و عمدتاً هم با بی‌تفاوتی مخاطبان روبه‌رو می‌شود.

تماشای یک فیلم خانوادگی هندی در شبکه ۲

فیلم سینمایی جدید «به خانه برگردیم» یا «پسران مهتا» محصول سال ۲۰۲۵ به کارگردانی بوومَن آی رانی جمعه ۲۰ شهریور ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آویناش تیواری، بوومَن آی رانی و شریا چادری خواهیم دید: پس از مرگ شیوانی همسر شیو، اعضای خانواده پس از مدت‌ها دوباره دور هم جمع می شوند. شیو که دیگر تنها مانده، طبق قولی که سال ها قبل به همسرش داده است و با وجود دلبستگی عمیقش به خانه و زادگاهش با اکراه تصمیم می گیرد برای ادامه زندگی همراه دخترش آنو به سنگاپور برود. اما درست در فرودگاه بمبئی مشخص می شود که به دلیل مشکل در بلیت، سفر شیو ۲ روز به تعویق افتاده است. آنو که به خاطرِ بچه‌هایش مجبور است به سفر ادامه دهد، شیو را نزد پسرش آمای می گذارد تا ۲ روز بعد راهی سنگاپور شود. آمای معمار جوانی است که در یک شرکت معماری همراه نامزدش مشغول کار است. رابطه او با پدرش سال‌ها است زیرِ سایه سوءتفاهم، اختلاف نسل و حرف های ناگفته قرار دارد. هم خانه شدن دوباره آنها در این مدت کوتاه دوباره آن تنش های قدیمی را زنده می کند.

این فیلم از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۷.۱ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره عجیب (و احتمالا به دلیل کم‌بودن تعداد نقدهای) ۱۰۰ را کسب کرد.

ایشیتا سنگوپتا منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: «پسران مهتا» می‌توانست فیلم بهتری باشد اگر پتانسیل ریشه‌دارِ فرضیه‌اش را تشخیص می‌داد. اولین فیلم آی رانی به جای نگاه به درون، مدام نگاهش را به بیرون معطوف می‌کند.