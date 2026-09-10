قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این موضوع یکی از ویژگیهای طرح هدایت تحصیلی است که امسال با جدیت در مجموعه آموزش و پرورش استان سمنان در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: در برخی نقاط استان، تقسیمبندی ظرفیتها بین روستاها و بخشها انجام شده است.
وی افزود: برای نمونه، در بخش رضوان شهرستان میامی، سه روستای سوداغلن، حسینآباد و نردین در شاخه نظری آمادگی پذیرش دانشآموزان در رشتههای انسانی و تجربی را دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: در هر سه دبیرستان این روستاها هنرستان نیز راهاندازی شده است؛ با این تفاوت که در روستاهای حسینآباد و سوداغلن رشتههای انسانی و تجربی و در نردین تنها رشته انسانی ارائه میشود.
شریفی با بیان اینکه برای راهاندازی رشتهای مانند ریاضی در این مناطق محدودیتی وجود نداشته است، گفت: با این حال، در بسیاری از نقاط استان سمنان استقبال کافی از سوی دانشآموزان برای تحصیل در این رشته صورت نگرفته است.
وی یادآور شد: ظرفیتهای تحصیلی و ثبتنام دانشآموزان در بخشهای مختلف و بین روستاها، متناسب با میزان تقاضا و شرایط موجود تقسیم شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به وضعیت بخش رضوان میامی بیان کرد: در برخی نقاط این بخش، ظرفیت رشته تجربی تکمیل نشده و همچنان امکان ثبتنام در این رشته وجود دارد.
شریفی افزود: درخواست برخی اولیا این بوده است که در بعضی رشتهها از جمله انسانی، ظرفیت مازاد ایجاد شود. در این شرایط میتوان ظرفیت خالی رشته تجربی را به رشته انسانی منتقل کرد و در این زمینه محدودیتی در سطح استان سمنان وجود ندارد.
وی درباره شرایط ثبتنام در شاخه نظری نیز گفت: دانشآموزانی که در فرایند هدایت تحصیلی، اولویت «الف» را کسب کردهاند، هر زمان مراجعه کنند میتوانند نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: دانشآموزانی که اولویت «ب» هستند باید منتظر بمانند تا ابتدا دانشآموزان دارای اولویت «الف» مراجعه و ثبتنام کنند و در صورت باقی ماندن ظرفیت، ثبتنام دانشآموزان اولویت «ب» انجام خواهد شد که این فرایند از هفته آینده آغاز میشود.
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