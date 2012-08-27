دومین همایش سراسری فرصتها و چالشهای خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش سراسری فرصت ها و چالش های خلیج فارس و تنگه هرمز و چالش های آینده در روزهای 27 و 28 آذرماه 1391در تالار اجتماعات غدیر وزارت کشور در تهران برگزار می شود.

این گردهمایی علمی با هدف تبیین فرصت ها و چالش های دفاعی، امنیتی و توسعه ای خلیج فارس و تنگه هرمز در بستر جغرافیا با نگرش به آینده، پیگیری می شود.

برای بخش علمی این همایش در سه محور "فرصت ها و چالش های توسعه ای"، "فرصت ها و چالش های دفاعی" و "فرصت ها و چالش های امنیتی"، فراخوان مقاله صورت گرفته است که مهلت ارسال چکیده مقالات 15 شهریور 91 و مهلت ارسال اصل مقالات پنج آبان 91 تعیین شده است.

به گزارش دبیرخانه همایش، "ملاحظات پدافند غیر عامل در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز"، "آمایش دفاعی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز"، "ویژگی های سواحل شمالی خلیج فارس و جزایر خلیج فارس در دفاع سرزمینی"، "جایگاه خلیج فارس و تنگه هرمز در تحولات استراتژیک جهان"، "فناوری های نوین و تهدیدات دفاعی در خلیج فارس"، "قدرت های فرامنطقه ای و امنیت خلیج فارس"، "گرایش های قومی- مذهبی و امنیت خلیج فارس"، "تبیین نظام جامع امنیت منطقه ای در خلیج فارس"، "توسعه پایدار منطقه خلیج فارس با رویکرد پدافند غیر عامل"، "خطوط انتقال انرژی از خلیج فارس و اهمیت تنگه هرمز" و... برخی از موضوعاتی است که پیرامون دو محور فرصت ها و چالش های دفاعی و امنیتی برای ارسال مقاله در نظر گرفته شده است.

توان های محیطی سواحل شمالی خلیج فارس در توسعه، خلیج فارس و منابع آب قابل دسترس، فعالیت های اقتصادی و آلودگی محیط زیست، جزایر مصنوعی و آلودگی محیط زیست، تجارت دریایی در منطقه خلیج فارس، رودخانه های حوضه خلیج فارس و محیط زیست، انتقال آب شیرین از خلیج فارس به مناطق کم آب کشور، توسعه فرهنگی و اجتماعی سواحل و جزایر خلیج فارس، منابع اقتصادی غیرفسیلی در منطقه خلیج فارس و تاثیر جهانی شدن بر توسعه خلیج فارس از جمله موضوعاتی است که برای ارسال مقاله در محور فرصت ها و چالش های توسعه ای تعیین شده است.

در دیگر مراکز و نهادهایی که در برپایی این همایش مشارکت دارند می توان به سازمان جغرافیایی، وزارت نفت، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانشگاه علوم انتظامی اشاره کرد.

دبیرخانه همایش در بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ‌دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم(ص)،‌ گروه ج اشاره کرد.

دبیرخانه همایش در بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)،‌ دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم(ص)،‌ گروه جغرافیا قرار دارد و علاقمندان می توانند مقالات خود را به تارنمای www.gdds2.ihu.ac.ir یا رایانامه gdds2@ihu.ac.ir و یا به تلفکس 77105795 ارسال کنند.