16 پروژه در شهرستان باشت افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان باشت ظهر دوشنبه درآیین افتتاح و کلنگ ‌زنی این پروژه‌ها گفت: از این تعداد 15 پروژه افتتاح و یک پروژه کلنگ زنی شد.

علی اصغر قلی پور افزود: پروژه سنگی ملاتی رود باشت در "لار تلچگاه"، مرکز اطلاع رسانی میراث فرهنگی و صنایع گردشگری، خانه عالم روستای "بهره عنا"، مدرسه ابتدائی کوثر، سالن ورزشی دانش آموزان "بوستان"، نمازخانه مدارس عصمت، شهید هوشیاری و شهدای مکه، بهسازی و آسفالت راه روستائی شوش، احداث راه "دلی رباط"، بهسازی و آسفالت "چاه تلخ" و "ده بزرگ" و "تلخاب بیدک" برخی از این پروژه‌های افتتاحی هستند.

قلی پور همچنین ساختمان دهیاری "بهره عنا" را از دیگر پروژه‌های افتتاحی در این شهرستان عنوان کرد و افزود: سد خاکی "پنبه زار آبدهگاه" سازمان جهاد کشاورزی با اعتبار 18 میلیارد ریال تنها پروژه کلنگ زنی دراین شهرستان است.

فرماندار باشت تصریح کرد: اجرای سیستم آبیاری تحت فشار باشت به مساحت 200 هکتار با اعتبار هفت میلیارد ریال یکی از مهمترین پروژه‌های مربوط به جهاد کشاورزی است که در این هفته افتتاح شد.

در آیین افتتاح و کلنگ زنی این پروژه‌ها، امام جمعه شهر باشت، جمعی از مردم این شهرستان، تعدادی از مدیران استانی و مسئولین محلی حضور داشتند.