به گزارش خبرنگار مهر، سیده مهتاب تقیزاده صبح یکشنبه در جلسه مدیریت محلهمحور اظهار کرد: سال ۱۴۰۵ با عنوان «شهر بوستان» نامگذاری شده، اما بخش قابل توجهی از مصوبات محلهمحور به دلیل همکاری نکردن شهرداری اجرایی نشده است.
وی افزود: نزدیک به دو ماه است برای تأمین کابل روشنایی قبرستان مرکزی شهر پیگیری میکنیم، اما هنوز نتیجهای حاصل نشده و تاریکی این مکان آن را به محل تجمع معتادان و برخی آسیبهای اجتماعی تبدیل کرده است.
فرماندار باشت گفت: تنها یک جلسه محله اسلامآباد برگزار شد و به دلیل اجرا نشدن مصوبات، اعضای شورا از حضور در جلسات بعدی خودداری کردند و ناچار به تغییر ترکیب اعضا شدیم.
وی با اشاره به اجرا نشدن بخشی از مصوبات شورای ترافیک افزود: وقتی تصمیمات عملیاتی نشود، استمرار جلسات نیز کارایی لازم را نخواهد داشت.
تقیزاده با بیان اینکه استاندار برای بررسی مشکلات آبرسانی شهر بوستان به صورت میدانی حضور یافت، گفت: بخشی از مشکلات آب برطرف شده اما هنوز مسائل متعددی باقی مانده است.
وی تأکید کرد: مدیریت محلهمحور تنها به مسائل عمرانی محدود نمیشود و باید آسیبهای اجتماعی، وضعیت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و مشکلات فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار باشت همچنین از هماهنگی با سپاه برای برگزاری مشترک جلسات محلهمحور در مناطق آسیبپذیر خبر داد و گفت: هدف، جلوگیری از موازیکاری و افزایش اثربخشی اقدامات است.
نظر شما