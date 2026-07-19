به گزارش خبرنگار مهر، سیده مهتاب تقی‌زاده صبح یکشنبه در جلسه مدیریت محله‌محور اظهار کرد: سال ۱۴۰۵ با عنوان «شهر بوستان» نامگذاری شده، اما بخش قابل توجهی از مصوبات محله‌محور به دلیل همکاری نکردن شهرداری اجرایی نشده است.

وی افزود: نزدیک به دو ماه است برای تأمین کابل روشنایی قبرستان مرکزی شهر پیگیری می‌کنیم، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و تاریکی این مکان آن را به محل تجمع معتادان و برخی آسیب‌های اجتماعی تبدیل کرده است.

فرماندار باشت گفت: تنها یک جلسه محله اسلام‌آباد برگزار شد و به دلیل اجرا نشدن مصوبات، اعضای شورا از حضور در جلسات بعدی خودداری کردند و ناچار به تغییر ترکیب اعضا شدیم.

وی با اشاره به اجرا نشدن بخشی از مصوبات شورای ترافیک افزود: وقتی تصمیمات عملیاتی نشود، استمرار جلسات نیز کارایی لازم را نخواهد داشت.

تقی‌زاده با بیان اینکه استاندار برای بررسی مشکلات آبرسانی شهر بوستان به صورت میدانی حضور یافت، گفت: بخشی از مشکلات آب برطرف شده اما هنوز مسائل متعددی باقی مانده است.

وی تأکید کرد: مدیریت محله‌محور تنها به مسائل عمرانی محدود نمی‌شود و باید آسیب‌های اجتماعی، وضعیت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و مشکلات فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار باشت همچنین از هماهنگی با سپاه برای برگزاری مشترک جلسات محله‌محور در مناطق آسیب‌پذیر خبر داد و گفت: هدف، جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش اثربخشی اقدامات است.