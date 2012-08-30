به گزارش خبرنگار مهر، در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد که در تهران در حال برگزاری است که بیش از 120 هیئت در سطح مقامات سیاسی کشورهای عضو و همچنین نمایندگان تعدادی از سازمان های بین المللی به ایران سفر کرده اند.
بنابراین گزارش امروز اولین نشست در سطح سران عضو آغاز شده است و این اجلاس فردا به کار خود پایان می دهد.
اسامی کشورهای شرکت کننده در اجلاس شانزدهم به همراه مقامات آنان بر اساس تاریخ ورود به شرح زیر است:
|ردیف
|نام کشور
|عنوان مقام/ سطح
|تاریخ
|1
|کره شمالی
|وزیر امورخارجه
|6/5
|2
|نپال
|وزیر امورخارجه
|6/6
|3
|اریتره
|وزیر امورخارجه
|6/6
|4
|موریس
|وزیر امورخارجه
|6/6
|5
|آفریقای جنوبی
|وزیر امورخارجه
|6/6
|6
|مالدیو
|وزیر امورخارجه
|6/6
|7
|بحرین
|وزیر امورخارجه
|6/6
|8
|سوریه
|قائم مقام وزیرامورخارجه
|6/6
|9
|قطر
|وزیرمشاور در امور خارجه
|6/6
|10
|تایلند
|وزیر امورخارجه
|6/6
|11
|بولیوی
|وزیر امورخارجه
|6/6
|12
|لیبی
|وزیر امورخارجه
|6/6
|13
|لبنان
|وزیر امورخارجه
|6/6
|14
|کویت
|وزیر امورخارجه
|6/6
|15
|افغانستان
|وزیر امورخارجه
|6/6
|16
|هند
|وزیر امورخارجه
|6/6
|17
|زیمباوه
|وزیر امورخارجه
|6/6
|18
|روسیه
|نماینده ویژه رئیس جمهور
|6/6
|19
|بوتان
|وزیر امورخارجه
|6/6
|20
|سوئیزلند
|وزیر امورخارجه
|6/6
|21
|نامبیا
|نماینده در سازمان ملل متحد
|6/6
|22
|لسوتو
|وزیر امورخارجه
|6/6
|23
|بروندی
|مشاورارشدوزیرامورخارجه
|6/6
|24
|موزامبیک
|معاون وزیرخارجه
|6/6
|25
|غنا
|مشاور وزیرامورخارجه
|6/6
|26
|استرالیا
|فرستاده ویژه وزیرخارجه
|6/6
|27
|برونئی
|معاول بین الملل وزیرخارجه
|6/6
|28
|کره جنوبی
|معاون وزیر امورخارجه
|6/6
|29
|مصر
|قائم مقام وزیرامورخارجه
|6/6
|30
|مالزی
|وزیر امورخارجه
|6/6
|31
|میانمار
|وزیر امورخارجه
|6/6
|32
|چاد
|وزیر امورخارجه
|6/6
|33
|تایلند
|وزیر امورخارجه
|6/6
|34
|الجزایر
|وزیر امورخارجه
|6/7
|35
|کوبا
|وزیر امورخارجه
|6/7
|36
|مالی
|وزیر امورخارجه
|6/7
|37
|مالدیو
|وزیر امورخارجه
|6/7
|38
|بنگلادش
|وزیر امورخارجه
|6/7
|39
|اریتره
|وزیر امورخارجه
|6/7
|40
|تونس
|وزیر امورخارجه
|6/7
|41
|پاکستان
|وزیر امورخارجه
|6/7
|42
|بنین
|وزیر امورخارجه
|6/7
|43
|جیپوتی
|وزیر امورخارجه
|6/7
|44
|لائوس
|قائم مقام وزیرامورخارجه
|6/7
|45
|سومالی
|وزیرکار
|6/7
|46
|اوگاندا
|معاون وزیرامورخارجه
|6/7
|47
|گامبیا
|نماینده در سازمان ملل
|6/7
|48
|کوبا
|وزیر امورخارجه
|6/7
|49
|مالی
|وزیر امورخارجه
|6/7
|50
|کرواسی
|مشاور رئیس جمهور
|6/7
|51
|مغولستان
|وزیر امورخارجه
|6/7
|52
|اکوادور
|وزیرهماهنگی و امنیت
|6/7
|53
|سریلانکا
|معاون وزیرامورخارجه
|6/7
|54
|بحرین
|وزیر امورخارجه
|6/7
|55
|فلسطین
|وزیر امورخارجه
|6/7
|56
|اندونزی
|وزیر امورخارجه
|6/7
|57
|نیجر
|وزیر امورخارجه
|6/7
|58
|سنگال
|وزیر امورخارجه
|6/7
|59
|اردن
|وزیر توسعه سیاسی
|6/7
|60
|آفریقای مرکزی
|وزیر امورخارجه
|6/7
|61
|عراق
|وزیر امورخارجه
|6/7
|62
|غنا
|وزیر امورخارجه
|6/7
|63
|کومور
|معاون رئیس جمهور
|6/7
|64
|فیجی
|وزیرامورخارجه
|6/7
|65
|کنگو
|وزیرامورخارجه
|6/7
|66
|بروندی
|وزیرامورخارجه
|6/7
|67
|زامبیا
|وزیرامورخارجه
|6/7
|68
|فیلیپین
|مشاور رئیس جمهور
|6/7
|69
|هند
|نخست وزیر
|6/7
|70
|عمان
|وزیرامورخارجه
|6/7
|71
|اردن
|فرستاده ویژه پادشاه
|6/7
|72
|سودان
|وزیر امورخارجه
|6/7
|73
|کنگو
|معاون نخست وزیر
|6/7
|74
|تانزانیا
|معاون رئیس جمهور
|6/8
|75
|مغولستان
|رئیس جمهور
|6/8
|76
|دومنیکن
|معاون نخست وزیر
|6/8
|77
|لائوس
|وزیر ارشد کابینه
|6/8
|78
|فیلیپین
|معاون رئیس جمهور
|6/8
|79
|کوبا
|معاون اول رئیس جمهور
|6/8
|80
|اندونزی
|معاون رئیس جمهور
|6/8
|81
|برونئی
|وزیر امور خارجه
|6/8
|82
|کره شمالی
|رئیس مجمع عالی خلق
|6/8
|83
|صربستان
|وزیرامورخارجه
|6/8
|84
|بوتان
|نخست وزیر
|6/8
|85
|لسوتو
|معاون نخست وزیر
|6/8
|86
|ونزوئلا
|معاون سیاسی رئیس جمهور
|6/8
|87
|سازمان ملل
|دبیرکل
|6/8
|88
|سوازیلند
|نخست وزیر
|6/8
|89
|ترکمنستان
|وزیر امورخارجه به مراه 5 وزیرکابینه
|6/8
|90
|بنین
|رئیس جمهور
|6/8
|91
|عمان
|رئیس مجلس
|6/8
|92
|سوریه
|نخست وزیر
|6/8
|93
|الجزایر
|رئیس مجلس
|6/8
|94
|اردن
|شاهزاده
|6/8
|95
|فلسطین
|رئیس تشکیلات خودگردان
|6/8
|96
|سودان
|رئیس جمهور
|6/8
|97
|عراق
|نخست وزیر
|6/8
|98
|تاجیکستان
|رئیس جمهور
|6/8
|99
|زیمباوه
|رئیس جمهور
|6/8
|100
|بورکینافاسو
|رئیس جمهور
|6/8
|101
|اوگاندا
|رئیس جمهور
|6/8
|102
|کینه بیسائو
|رئیس جمهور
|6/8
|103
|لبنان
|رئیس جمهور
|6/8
|104
|صندوق همبستگی اسلامی
|رئیس
|6/8
|105
|نپال
|نخست وزیر
|6/8
|106
|گابن
|رئیس مجلس
|6/8
|107
|پاکستان
|رئیس جمهور
|6/8
|108
|سازمان ملل
|رئیس مجمع عمومی
|6/8
|109
|نیجریه
|معاون رئیس جمهور
|6/8
|110
|سریلانکا
|رئیس جمهور
|6/8
|111
|زامبیا
|معاون رئیس جمهور
|6/8
|112
|ساحل عاج
|وزیر زیربنایی
|6/9
|113
|شیلی
|قائم مقام وزیرامورخارجه
|6/9
|114
|تونس
|وزیرامورخارجه
|6/9
|115
|سوئیس
|معاون وزیرامورخارجه
|6/9
|116
|بلاروس
|وزیرامورخارجه
|6/9
|117
|ارمنستان
|وزیرامورخارجه
|6/9
|118
|ترکیه
|وزیر توسعه
|6/9
|119
|عربستان
|پسر و فرستاده ویژه شاه
|6/9
|120
|مصر
|رئیس جمهور
|6/9
|121
|قطر
|امیر
|6/9
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