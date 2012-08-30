به گزارش خبرنگار مهر، در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد که در تهران در حال برگزاری است که بیش از 120 هیئت در سطح مقامات سیاسی کشورهای عضو و همچنین نمایندگان تعدادی از سازمان های بین المللی به ایران سفر کرده اند.

بنابراین گزارش امروز اولین نشست در سطح سران عضو آغاز شده است و این اجلاس فردا به کار خود پایان می دهد.

اسامی کشورهای شرکت کننده در اجلاس شانزدهم به همراه مقامات آنان بر اساس تاریخ ورود به شرح زیر است: