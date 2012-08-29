فاز نخست آب شیرین کن زاهدان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سیستان و بلوچستان ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این طرح اظهار داشت: در هفته دولت امسال 520 پروژه با اعتباری بالغ بر دو هزارو500 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

حاتم نارویی افتتاح سد گلوگاه زاهدان، فاز اول آب شیرین کن ROزاهدان، احداث سه سالن و هشت فضای ورزشی، خط انتقال گاز به نیروگاه ایرانشهر، احداث پل ترانزیتی چابهار به هرمزگان، اجرای شبکه آب آشامیدنی کنارک و احداث راه های روستایی را از جمله مهمترین طرح های عمرانی به بهره برداری رسیده در هفته دولت عنوان کرد.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه محرومیت شایسته مردم سیستان و بلوچستان نیست، گفت: با وجود توجه زیاد مسئولین و دولتمردان به استان، همه مسئولین، نمایندگان مردم در مجلس و آحاد مردم باید برای رفع محرومیت و توسعه و آبادانی سیستان و بلوچستان بیش از گذشته تلاش کنند.

وی توجه به مسائل فرهنگی، آموزشی و تفریحی جوانان و ایجاد زمینه برای رشد و شکوفایی آنان را مورد تاکید قرار داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم با اشاره به افزایش مصرف آب شرب در ماه های گرم سال بیان داشت: فاز نخست پروژه تولید 12 هزار متر مکعبی آب شیرین توسط شرکت مهندسی رعد آب جنوب در ماه رمضان آغاز و در شبکه توزیع آب شهرستان زاهدان قرار گرفته است.

محمد رضا کرمی نژاد گفت: در مرحله نخست طرح شیرین سازی آب چاه های زاهدان 160 لیتر بر ثانیه از آب شش حلقه چاه به آب شیرین کن انتقال یافته که 120 لیتر بر ثانیه آب شیرین از آن تحویل گرفته می شود.

وی افزود: آب شور زاهدان از 29 حلقه چاه تامین می شود که این شرکت برای رفاه حال شهروندان اقدام به شیرین سازی آب چاه ها طی سه مرحله در قالب پروژه تولید 12 هزار مترمکعب آب شیرین در شبانه روز کرده است.

وی اظهار داشت: در مرحله دوم طرح شیرین سازی آب چاه های زاهدان که در بهمن ماه سالجاری به اتمام می ‌رسد، ظرفیت شیرین سازی آب در آب شیرین کن به دو برابر افزایش می یابد.

وی افزود: هزینه اجرای فاز نخست این پروژه بالغ بر 80 میلیارد ریال (به صورت ارزی و ریالی) و فاز دوم این پروژه با هدف رساندن ظرفیت فعلی به دو برابر در حال انجام است که در دهه مبارک فجر با ظرفیت 22 هزار متر مکعب در شبانه‌ روز، آب سالم و بهداشتی با برآورد هزینه 50 میلیارد ریالی در اختیار مردم این استان قرار می ‌گیرد.

مدیر شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: آب شیرین کن زاهدان دارای هفت دستگاه با ظرفیت شیرین کردن 17 هزار و 500 مترمکعب آب در شبانه روز با راندمان 75 درصد است که 25 درصد باقی مانده پساب آب شور با اضافه کردن یک واحد آب شیرین کن دیگر برای نخستین بار در ایران مجددا با بازیافت 50 درصد به شبکه آب شرب بازمی گردد.

وی افزود: تاسیسات آب شیرین کن احداثی شامل قسمت های شبکه جمع آوری آب لب شور، استخر ذخیره آب لب شور، شبکه انتقال آب لب شور به دستگاه های آب شیرین کن، انتقال آب شیرین تولیدی، استخر ذخیره آب شیرین و سامانه تخلیه پساب آب شور و شبکه انتقال و توزیع آب شیرین در شبکه توزیع شهری است.

وی بیان داشت: دستگاه های آب شیرین کن موجود شامل فیلترهای ورودی، پمپ های فشار قوی و سیستم تزریق مواد شیمیایی است که همه تجهیزات آن از معتبرترین سازندگان داخلی و خارجی تامین شده است.