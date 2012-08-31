انتقاد از ساختار سازمان ملل نشانگر شجاعت رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی هاشمینژاد در خطبههای امروز نماز جمعه عسلویه با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: تقوا و پرهیزگاری از مهمترین ویژگیهای انسان مومن و متقی است و همه باید از هر گونه ناپاکی دوری گزینیم.
وی در ادامه به برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها در تهران اشاره کرد و با اشاره به تلاش غرب و آمریکا برای کمرنگ کردن این اجلاس گفت: حضور 130 کشور جهان در این اجلاس بیانگر اهمیت و جایگاه ایران اسلامی است و این امر دشمنان را ناکام و ناامید کرده است.
امام جمعه عسلویه بیان کرد: این اجلاس در واقع پیروزی شاخص دیپلماتیک برای ایران اسلامی و شکستی برای صهیونیستها و دشمنان ملت ایران بود.
هاشمینژاد با اشاره به بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب در این اجلاس یادآور شد: بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در حضور بان کی مون و ایراد ایشان به ساختار غیردموکراتیک سازمان ملل در واقع نشان دهنده شجاعت مقام معظم رهبری دارد.
نام رئیسعلی دلواری همواره با ایثار و جوانمردی همراه است
وی به سالروز شهادت رئیسعلی دلواری اشاره کرد و افزود: رئیسعلی دلواری از شخصیتهای بزرگ و مبارز در تاریخ ایران اسلامی است و همواره نام ایشان با ایثار و جوانمردی همراه است.
امام جمعه عسلویه خاطرنشان کرد: ایستادگی در برابر استعمار انگلستان و مبارزه تا آخرین توان از ویژگیهای ایشان است و نام این شهید والامقام همواره ماندگار است.
هاشمینژاد تصریح کرد: تبعیت محض از روحانیت زمان از مهمترین عوامل موفقیت رئیسعلی دلواری بوده و این ویژگی ارزش و اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی در ادامه یاد و خاطره پرفسور حسابی و همچنین شهید آیتالله قدوسی را گرامی داشت و افزود: ایران اسلامی هموار مهد دانشمندانی بزرگ و تاریخساز بوده است.
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