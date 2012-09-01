اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین از گیلانی ها خواستار عدم تغییر کاربری غیرمجاز زمین ‌ها کشاورزی شد تا امنیت غذایی مردم متزلزل نشود.

وی با اعلام اینکه با هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی دراستان قاطعانه برخورد می شود، اظهارداشت: اراضی کشاورزی هر چند به شکل محدود باید در استان باقی مانده و حفظ شوند و برای اجرای این امر، همکاری همه دستگاهها الزامی است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان زمین را یکی از ارکان اصلی عملیات کشاورزی و بستر تولید دانست و گفت: خارج کردن غیرقانونی زمین از بخش کشاورزی ضربه به اشتغال و تولید محصولات کشاورزی است.

وی در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با استناد به ماده یک و تبصره های الحاقی ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ضرورت اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون تبصره یک قانون حفظ کاربری، افزود: هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی مستلزم دریافت مجوز تغییر کاربری از جهاد کشاوزی و مجوزهای رسمی از طریق ارگانهای ذیربط است.

روحی ماسوله اظهارداشت: در غیر این صورت طبق ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی به متخلفان پروانه قضایی صادر و با قلمع و قمع تغییر کاربری بدون مجوز محکوم و طی مراحل قانونی به پرداخت جزای نقدی و حبس مواجه خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به ماده هشت قانون حفظ کاربری اراضی مصوب اول آبان ماه سال 85 مجلس شورای اسلامی که ادارات را ملزم به استعلام از جهاد کشاورزی می کند از دستگاهها، ادارات و نهادهائیکه اقدام به صدور مجوز می کنند خواست قبل از صدور آن از صحت مجوز تغییر کاربری اطمینان حاصل و ارائه خدماتی از قبیل آب، برق، گاز و ... به واحدهای بدون رعایت اخذ مجوز تغییر کاربری خودداری شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: خرید و فروش این گونه اراضی و انتقال اسناد رسمی جلوگیری و به منظور عدم ضرر و زیان ناشی از تخلف، مجوزهای قانونی مطالبه شود.