به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه امین حسین رحینی، وزیر دادگستری و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی با حضور در بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع)، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های والای رهبر شهید بر ادامه مسیر خدمت‌رسانی صادقانه به مردم تاکید کردند.

در این مراسم که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد، معاونین استانداری و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان نیز حضور داشتند.

وزیر دادگستری و استاندار خراسان رضوی در این آئین ضمن زیارت مضجع شریف امام رضا (ع)، بر استمرار مسیر خدمت‌رسانی به مردم و پایبندی به آرمان های شهدا تاکید کردند.