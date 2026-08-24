به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل و برنامهریزی برای جذب و بازگشت آنان به چرخه تحصیل، به ریاست سپیده جوادی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان برگزار شد.
در این نشست، گزارشی از وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل در استان ارائه و موارد نیازمند حمایت، نحوه شناسایی و راهکارهای جذب و بازگشت این کودکان به چرخه آموزش مورد بررسی قرار گرفت.
سپیده جوادی با اشاره به نگاه ویژه محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، به حوزههای اجتماعی و آموزشی اظهار کرد: شناسایی و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و فراهمکردن زمینه بازگشت آنان به مدارس، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت و همکاری همه دستگاههای مرتبط دنبال شود.
وی افزود: هرمزگان در زمینه جذب کودکان بازمانده از تحصیل موفق به کسب رتبه نخست کشور شده و در ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش نیز رتبه دوم کشور را به دست آورده است که این دستاورد حاصل همکاری و همافزایی مجموعههای مرتبط در استان و شهرستانهاست.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان بر ضرورت برگزاری منظم کمیتههای جذب کودکان بازمانده از تحصیل در سطح استان و شهرستانها تأکید کرد و گفت: این کمیتهها باید با محوریت فرمانداران، آموزش و پرورش و دستگاههای مرتبط، روند شناسایی، جذب و استمرار تحصیل کودکان را بهصورت مستمر پیگیری کنند.
جوادی ادامه داد: باید از ظرفیتهای ملی و استانی برای جذب و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل استفاده شود و اقدامات انجامشده تنها به ثبتنام این کودکان محدود نشود، بلکه استمرار حضور و تحصیل آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر توزیع هدفمند و یکپارچه لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند تأکید کرد و افزود: این اقلام باید با هماهنگی آموزش و پرورش و با ثبت اسامی دریافتکنندگان در سامانه توزیع شود تا ضمن ایجاد دسترسی برابر برای دانشآموزان، از توزیع چندباره اقلام و تضییع حقوق سایر دانشآموزان جلوگیری شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان در پایان بر استفاده از ظرفیت خیرین، تشکلهای مردمی و مجموعههای اجتماعی برای حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل تأکید کرد و گفت: همراهی این مجموعهها در کنار ظرفیت دستگاههای اجرایی میتواند به رفع موانع تحصیل، بازگشت کودکان به مدارس و استمرار حضور آنان در چرخه آموزش کمک کند.
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