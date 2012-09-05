به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن محدث اظهار کرد: علاوه بر طلاب نوورود که وارد مقطع عمومی سطح دو (کارشناسی) میشوند، 33 هزار و 800 طلبه هم اکنون در این مقطع مشغول به تحصیل هستند.
وی تعداد مدارس علمیه سطح دو (کارشناسی) حوزههای علمیه خواهران را 287 باب دانست و اضافه کرد: این تعداد، مدارس علمیهای هستند که زیر نظر مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران فعالیت میکنند.
مدیر سنجش و پذیرش حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: با توجه به اینکه تعداد اندکی از مدارس علمیه خواهران کشور متقاضیان را با مدرک سیکل پذیرش میکنند، از میان متقاضیان، 187 نفر دارای مدرک سیکل به این مدارس راه یافتهاند و سایر داوطلبان با حداقل مدرک دیپلم بودهاند که هفت هزار و 893 نفر از آنها در شیوه حضوری، 191 در شیوه نیمهحضوری و هزار و 286 نفر در شیوه پارهوقت قبول شدهاند.
وی تعداد طلابی که امسال وارد مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه های علمیه خواهران خواهند شد را 936 نفر ذکر کرد و ادامه داد: این افراد پس از قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه به این مقطع وارد میشوند و در کنار سه هزار و 974 طلبه دیگر که در این مقطع مشغول به تحصیل هستند، به فراگیری علوم دینی خواهند پرداخت.
حجتالاسلام محدث تعداد واحدهای حوزوی سطح سه(کارشناسی ارشد) در زیرمجموعه مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران را 44 واحد عنوان کرد.
وی با بیان اینکه تحصیل طلاب در مقطع سطح سه در سه شیوه حضوری، نیمهحضوری و غیرحضوری انجام میگیرد، اظهار کرد: در شیوه حضوری اسامی 593 نفر قبولشده نهایی اعلام شده است که از این میان 271 نفر در رشته تفسیر و علوم قرآنی، 158 نفر در رشته فقه و اصول، 10 نفر در رشته فلسفه اسلامی و 26 نفر در رشته تاریخ اسلام معرفی شدهاند.
مدیر سنجش و پذیرش حوزههای علمیه خواهران تعداد طلاب قبولشده در شیوه نیمهحضوری را 87 نفر دانست و افزود: از این میان 69 نفر در رشته تفسیر و علوم قرآنی و 18 نفر در رشته فقه و اصول پذیرفته شدهاند.
وی با بیان اینکه 256 نفر در شیوه غیرحضوری سطح سه حوزههای علیمه خواهران قبول شدهاند، ادامه داد: از میان این عده 103 نفر در رشته تفسیر و علوم قرآنی، 103 نفر در رشته فقه و اصول و 50 نفر در شته تاریخ اسلام پذیرفته شدهاند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر سنجش و پذیرش حوزههای علمیه خواهران گفت: امسال 9 هزار و 548 نفر به عنوان طلاب نو ورود به جمع طلاب حوزههای علمیه خواهران افزوده میشوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن محدث اظهار کرد: علاوه بر طلاب نوورود که وارد مقطع عمومی سطح دو (کارشناسی) میشوند، 33 هزار و 800 طلبه هم اکنون در این مقطع مشغول به تحصیل هستند.
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