دموکراتها بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل قبول ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، اقدام دموکرات ها در حذف نام بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرئیل موجب شد تا "میت رامنی" نامزد جمهوریخواهان آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، دست به انتقاد از دموکرات ها زده و بگوید که اگر رئیس جمهور شود روابط واشنگتن با تل آویو را احیا کرده و آمریکا شانه به شانه متحد نزدیک خود خواهد ماند.

این انتقاد رامنی پس از آنکه روز گذشته مشخص شد دموکرات ها در برنامه کاری خود نام بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل حذف کرده اند، انجام شد.

به نوشته هاارتض، در سال 2008 در بخشی از برنامه کاری حزب دموکرات در مورد خاورمیانه مطلبی با این عنوان نوشته شده بود : "ایستادن در کنار متحدان و دنبال کردن دیپلماسی در خاورمیانه". این مطلب با تاکید بر اهمیت ادامه دادن اقدامات برای به نتیجه رسیدن صلح در خاورمیانه آغاز شده بود.

اما در برنامه کاری سال جاری دموکرات ها مطلبی با یک عنوان "خاورمیانه" وجود داشته و با جمله ای در حمایت امریکا از اسرائیل و اقدامات باراک اوباما برای حفظ برتری تسلیحاتی اسرائیل آغاز می شود.

براساس این گزارش، در پارگراف دوم برنامه کاری دموکرات ها به صلح اشاره شده و با ذکر هشدار به فلسطینی ها آمده است "رئیس جمهور ( اوباما ) این نکته را کاملا روشن ساخته که تا زمانیکه نگرانی های اسرائیل برطرف نشود هیچ صلح پایداری در منطقه محقق نمی شود.

رئیس جمهور به اقدامات خود در زمینه فشار آوردن به کشورهای عربی برای نزدیک کردن آنها به اسرائیل ادامه می دهد و علاوه بر آن در زمانیکه رئیس جمهور و حزب دموکرات به تلاش خود برای تشویق تمام گروه ها جهت به نتیجه رساندن صلح ادامه می دهد ما از تمام گروه های فلسطینی نیز خواهیم خواست تا اسرائیل را به رسمیت بشناسند، خشونت را رد کرده و به توافق های موجود بپوندند."

هاآرتض در ادامه می نویسد : در برنامه کاری سال 2008 دموکرات ها آمده بود : "تشکیل کشور فلسطین از طریق مذاکرات به همراه یک مکانیسم غرامت بین المللی خواهد بود که این مورد موضوع آوراگان فلسطینی با اجازه دادن به آنها برای اسکان در فلسطین و نه در اسرائیل حل می شود. و بیت المقدس نیز به عنوان پایتخت اسرائیل محسوب خواهد شد. "

در برنامه کاری سال 2008 امده بود که موضوع بیت المقدس به عنوان آخرین مورد از محور مذاکرات مطرح خواهد بود و تمام گروه ها نیز با آن موافق بوده و پذیرفته اند که این شهر تقسیم نشده و مردم از همه نژادها به ان دسترسی داشته باشند.

اما در برنامه کاری سال 2012 هیچ اشاره ای به بیت المقدس و یا حتی مکانیسم بین المللی غرامت برای حل مشکل آوراگان فلسطینی نشده است.

در ادامه گزارش هاآرتض آمده است : تعدادی از گروه های طرفدار اسرائیل که در مجمع ملی دموکرات ها حضور داشتند در مورد حذف بیت المقدس از برنامه کاری به دموکرات های تذکر داده و در مورد ایران نیز اعلام کردند که برنامه کاری سال 2012 آن چنان که باید در باره ایران محکم و سخت گیرانه نیست.

به نوشته هاارتض، در پاسخ به این انتقادها "ملانی راسل" سخنگوی دموکراتها از تغییرات ایجاد شده در برنامه کاری این حزب دفاع کرد وگفت که دولت اوباما سیاستی همانند جمهوریخواهان و همانند دولت های دموکرات ها از سال 1967 تا کنون در خصوص بیت المقدس دارد.