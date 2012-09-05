دیوان محاسبات بازوی توانمند مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان قزوین ظهر چهارشنبه با حضور حمیدرضا تیموری معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه، محمد امین رحیمی دادستان دیوان محاسبات، احمد عجم استاندار، داود محمدی، حجت الاسلام مرتضی حسینی و رجب رحمانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان سیاسی امنیتی، عمرانی و منابع انسانی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی در سالن استانداری قزوین برگزار شد.



محمد امین رحیمی در این مراسم اظهار داشت: تشکیلات دیوان محاسبات مجموعه ای است که هر کدام کار خود را انجام می دهد که کار صف توسط واحدهای حسابداری که در استانها مستقر هستند و بقیه امور توسط واحدهای کارشناسی فنی در دادسرا انجام می شود.



دادستان دیوان محاسبات کشور افزود: دیوان محاسبات فقط وظیفه جلوگیری از تخلف را ندارد بلکه تایید حساب های مالی هم بر عهده این دیوان است که اگر تخلفی مشاهده شد به دادسرا ارجاع می شود که مراحل تنظیم دادخواست برای مدیر انجام می شود و در هیئت های مستشاری پیگیری می شود.



رحیمی اظهارداشت: رای دیوان اداری از توبیخ کتبی تا انفصال دائم اجرایی می شود و قابل اعتراض نیز هست اما در صورت قطعی شدن لازم الاجراست.



مهمترین وظیفه دیوان محاسبات پاسداری از بیت المال است

این مسئول یادآورشد: مهمترین وظیفه دیوان محاسبات پاسداری از بیت المال است و همه دریافت و پرداخت ها باید بر اساس قانون باشد و دیوان ناظر بر اجرای قانون است.



وی گفت: به هیچ وجه بدنبال مچ گیری از افراد نیستیم زیرا بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه بیت المال خود مدیران هستند که باید جایگاهشان حفظ شود و خود را موظف می دانیم از مسئولانی که درست کار می کنند و متعهدند حمایت کنیم مگر کسی تخلف کند.



ایجاد نظم مالی در نظارت دنبال می شود



دادستان دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: هدف از رسیدگی به فعالیتها ایجاد نظم و انضباط مالی در دستگاه های اجرایی است و ایجاد مسیر برای مدیرانی که طبق قانون حرکت کنند.



وی گفت: هرگز بدنبال آمار تخلف افراد نیستیم بلکه بررسی می کنیم تا با نظارت دقیق، کارها منطقی و قانونی انجام شود.



این مسئول بیان کرد: با نظارت سیستمی می توان از تخلف پیشگیری کرد زیرا مشکلات مدیران اجرایی را با توجه به قوانین دست و پاگیر درک می کنیم و می پذیریم برخی اوقات محدودیت های قانونی مشکل آفرین است که باید کمک کنیم تا حل شود.



رحیمی اظهارداشت: با برخی مقررات موجود نباید کاری کنیم تا مدیران مجبور به تخلف شوند لذا دیوان محاسبات به عنوان مشاوری امین در خدمت مدیران دستگاه های اجرایی است.



آموزش در دیوان محاسبات اولویت دارد



دادستان دیوان محاسبات کشور توجه به آموزش مدیران و همکاران را از اولویت های امسال دانست و اظهارداشت: ‌مدیران در کنار تعهد و تخصص کاری و خوب بودن باید با قوانین مختلف مانند بودجه، برنامه، محاسبات عمومی کشور و قوانین اجرایی آشنا شوند تا تخلف کاهش یابد لذا برگزاری کلاس های آموزشی برای مسئولان و کارکنان دیوان در استانها با همکاری استانداری پیگیری خواهد شد.



رحیمی گفت: در اقتصاد مقاومتی مهمترین شاخصه در وضعیت فعلی انضباط مالی است زیرا بی نظمی هیچ معنایی ندارد و به بیت المال آسیب می زند لذا در دیوان محاسبات زمینه انضباط مالی و تامین سلامت اداری کشور دنبال می شود.