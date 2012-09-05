به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان ظهر چهارشنبه با حضور حمیدرضا تیموری معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه، محمد امین رحیمی دادستان دیوان محاسبات، احمد عجم استاندار، داود محمدی، حجت الاسلام مرتضی حسینی و رجب رحمانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان سیاسی امنیتی، عمرانی و منابع انسانی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی در سالن استانداری قزوین برگزار شد.



حجت الاسلام مرتضی حسینی در این مراسم گفت: در روایات اسلامی هشت ناظر مخفی برای انسان تعریف شده که خدا، پیامبر، امام زمان(عج)، زمان، مکان، مومنان، ملائکه و اعضاء و جوارح از ناظران الهی و دینی هستند که اگر کسی به آن توجه کند بدون شک خلاف نمی کند.



وی افزود: دیوان محاسبات بازوی مجلس تلقی می شود و نباید مسائل نظارتی لولو و ترساننده افراد باشد بلکه نگاه ما به این دستگاه باید به عنوان یک همکار مشاور باشد که افراد را در مسیر درست هدایت می کند و و نمی خواهد حب و بغض شخصی را دیکته کند.



نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انسان خطاپذیر است و گاهی برای تسریع در کار ممکن است خارج از قانون حرکت کند که مشکل ساز شود لذا دستگاههای نظارتی به عنوان بازوان نظارتی مدیران باید از بروز تخلف جلوگیری کنند.



وی بیان کرد: باید قبل از بروز تخلف تذکر لازم داده شود و برخی اوقات نیز می توان تذکر را توسط استاندار یا نمایندگان به مدیر مربوط ارائه کرد.



حسینی یادآورشد: برخی اوقات نیز مدیران دستگاههای اجرایی تحت فشار ارگانها و مدیران ارشد مجبور شوند برای تسریع در امور کارهایی انجام دهند که از نگاه قانونی دچار اشکال است که باید این موارد تذکر داده شود.



وی گفت: اگر نظارت الهی را بر نظارت انسانی ترجیح دهیم و از خدا بترسیم هرگز دچار خطا و لغزش نخواهیم شد.