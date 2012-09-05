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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

آیت‌الله مهدوی کنی:

زخم عمیق پیکر اسلام با بازگشت تمام فلسطینی ها به وطن خود التیام می‌یابد

زخم عمیق پیکر اسلام با بازگشت تمام فلسطینی ها به وطن خود التیام می‌یابد

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس مجلس خبرگان رهبری با ارسال پیامی به سومین اجلاس بین‌المللی مقاومت اسلامی گفت: زخم عمیقی که بر پیکره امت اسلامی توسط رژیم غاصب صهیونیستی وارد شده با بازگشت آوارگان فلسطین به وطن خود و اعاده تمامی حقوق از دست رفته مردم فلسطین التیام می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد رضا مهدوی کنی ظهر چهارشنبه در پیامی به سومین اجلاس بین‌المللی مقاومت اسلامی اظهار داشت: نخستین موعظه خداوند متعال این است که قیام کنید و برخیزید، به این ترتیب حرکت پرشتاب بیداری اسلامی که برآمده از حضور تعیین کننده و عمومی ملت‌های بیدار مسلمان به ویژه جوانان است با هوشیاری و اتکا به هویت اسلامی خود و با خود باوری و عزم راسخ فرصتی است برای احیا معالم دین و تجدید حیات ارزش‌های اصیل اسلامی.

وی در این پیام با اشاره به اینکه جهت گیری بنیادین این حرکت‌ها که بر اساس رهبری اصیل فطرت‌های پاک و بیدار مسلمانان شکل گرفته است و با هدف حراست از کرامت اسلامی، دست‌یابی به امنیت پایدار، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و پایه ریزی پیشرفت همه جانبه در سایه آموزه‌های اسلامی در حال تحقق است، افزود: در هرگونه سلطه بیگانه، حضور نیروهای نظامی خارجی و اشغال سرزمین‌های مقدس اسلامی توسط نژاد پرستان صهیونیست بازگشت مسلمانان به هویت دینی و اسلامی و زمینه سازی برای حاکمیت اسلام ناب محمدی، بازگشت به عزت کرامت و بیداری اسلامی، استقلال ملت‌های مسلمان و آزادی از اسارت فکری، سیاسی و اقتصادی قدرت‌های استکباری، بر اساس آموزه‌های قرآن کریم نیازمند به وحدت و همدلی آحاد امت اسلامی است و این امر خطیر جز در سایه خود باوری دینی و تکیه به تعالیم حیات بخش اسلام میسر نمی‌شود.

رئیس مجلس خبرگان در این پیام تصریح کرد: بر اساس  آیه «واعتصموا به حبل الله جمیعاً و لا تفرقوا»، موضوع آزادی قدس شریف و مقاومت شکوهمند اسلامی لبنان و فلسطین علیه رژیم صهیونیستی به عنوان اصلی‌ترین مسئله جهان اسلام است که آن را به یکی از ارکان جنبش بیداری اسلامی مبدل ساخته و در مسیر تکاملی آن نقش اساسی داشته و در عین حال خود از دستاوردهای این جنبش فراگیر در جهان اسلام تاثیر پذیرفته است.

وی ادامه داد: اهمیت این مسئله و مصالح امت اسلامی اقتضا می‌کند که موضوع حمایت از مقاومت اسلامی و یاری رساندن به ملت صبور فلسطین مورد توجه جدی قرار گیرد و زخم عمیقی که بر پیکره امت اسلامی توسط رژیم غاصب صهیونیستی وارد شده با بازگشت آوارگان فلسطین به وطن خود و اعاده تمامی حقوق از دست رفته مردم فلسطین التیام یابد.

آیت‌الله مهدوی در بخش دیگری از این پیام تصریح کرد: به طور حتم الگوگیری از حرکت پر شکوه ملت مسلمانان ایران اسلامی که با تبعیت از آرمان‌های بلند بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و با رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای همواره در مسیر رشد و کمال در حرکت بوده است، می‌تواند در دفاع از حریم اسلام و مسلمانان در عرصه‌های  مختلف و خیزش عظیم ملت‌های مسلمان در مسیر بیداری اسلامی مهم‌ترین تاثیر را داشته باشد.

وی در پایان این پیام اضافه کرده است: امیدواریم این حرکت‌ها در نهایت منتهی به ظهور منجی عالم بشریت، موعود همه، حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و گسترش عدل جهانی و سعادت ابدی انسان‌ها شود.

کد مطلب 1690051

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