به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد رضا مهدوی کنی ظهر چهارشنبه در پیامی به سومین اجلاس بین‌المللی مقاومت اسلامی اظهار داشت: نخستین موعظه خداوند متعال این است که قیام کنید و برخیزید، به این ترتیب حرکت پرشتاب بیداری اسلامی که برآمده از حضور تعیین کننده و عمومی ملت‌های بیدار مسلمان به ویژه جوانان است با هوشیاری و اتکا به هویت اسلامی خود و با خود باوری و عزم راسخ فرصتی است برای احیا معالم دین و تجدید حیات ارزش‌های اصیل اسلامی.

وی در این پیام با اشاره به اینکه جهت گیری بنیادین این حرکت‌ها که بر اساس رهبری اصیل فطرت‌های پاک و بیدار مسلمانان شکل گرفته است و با هدف حراست از کرامت اسلامی، دست‌یابی به امنیت پایدار، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و پایه ریزی پیشرفت همه جانبه در سایه آموزه‌های اسلامی در حال تحقق است، افزود: در هرگونه سلطه بیگانه، حضور نیروهای نظامی خارجی و اشغال سرزمین‌های مقدس اسلامی توسط نژاد پرستان صهیونیست بازگشت مسلمانان به هویت دینی و اسلامی و زمینه سازی برای حاکمیت اسلام ناب محمدی، بازگشت به عزت کرامت و بیداری اسلامی، استقلال ملت‌های مسلمان و آزادی از اسارت فکری، سیاسی و اقتصادی قدرت‌های استکباری، بر اساس آموزه‌های قرآن کریم نیازمند به وحدت و همدلی آحاد امت اسلامی است و این امر خطیر جز در سایه خود باوری دینی و تکیه به تعالیم حیات بخش اسلام میسر نمی‌شود.

رئیس مجلس خبرگان در این پیام تصریح کرد: بر اساس آیه «واعتصموا به حبل الله جمیعاً و لا تفرقوا»، موضوع آزادی قدس شریف و مقاومت شکوهمند اسلامی لبنان و فلسطین علیه رژیم صهیونیستی به عنوان اصلی‌ترین مسئله جهان اسلام است که آن را به یکی از ارکان جنبش بیداری اسلامی مبدل ساخته و در مسیر تکاملی آن نقش اساسی داشته و در عین حال خود از دستاوردهای این جنبش فراگیر در جهان اسلام تاثیر پذیرفته است.

وی ادامه داد: اهمیت این مسئله و مصالح امت اسلامی اقتضا می‌کند که موضوع حمایت از مقاومت اسلامی و یاری رساندن به ملت صبور فلسطین مورد توجه جدی قرار گیرد و زخم عمیقی که بر پیکره امت اسلامی توسط رژیم غاصب صهیونیستی وارد شده با بازگشت آوارگان فلسطین به وطن خود و اعاده تمامی حقوق از دست رفته مردم فلسطین التیام یابد.

آیت‌الله مهدوی در بخش دیگری از این پیام تصریح کرد: به طور حتم الگوگیری از حرکت پر شکوه ملت مسلمانان ایران اسلامی که با تبعیت از آرمان‌های بلند بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و با رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای همواره در مسیر رشد و کمال در حرکت بوده است، می‌تواند در دفاع از حریم اسلام و مسلمانان در عرصه‌های مختلف و خیزش عظیم ملت‌های مسلمان در مسیر بیداری اسلامی مهم‌ترین تاثیر را داشته باشد.

وی در پایان این پیام اضافه کرده است: امیدواریم این حرکت‌ها در نهایت منتهی به ظهور منجی عالم بشریت، موعود همه، حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و گسترش عدل جهانی و سعادت ابدی انسان‌ها شود.