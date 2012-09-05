کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم تربیت به عنوان نماینده جودوی نوجوانان خراسان شمالی چهارشنبه شب 15 شهریور ماه با حضور 12 ورزشکار در 9 وزن به رقابت‌های لیگ نوجوانان جودو باشگاه‌های کشور موسوم به جام آینده سازان المپیک اعزام شد.

وی اظهار داشت: اعضای تیم استان را در وزن 46- کیلوگرم علی محمدی بریمانلو، منصور باغچقی و رضا پارساپور، در وزن 50- کیلو جلال قلی زاده، در وزن 55- کیلو مهدی تمری، در وزن 60- کیلو عادل عباسی و قاسم باغچقی، در وزن 66- کیلو رضا یزادانی، در وزن 73- کیلو محمد خاکشور، در وزن 81- کیلو علی اعتصامیان، در وزن 90- کیلو میثم شاکری و در وزن 90+ کیلوگرم نیز شهریار ولی پور تشکیل می‌دهند.

خسرویار تصریح کرد: مربیگری تیم خراسان شمالی در این دوره از رقابت‌ها بر عهده رضا و علی مهنانی و سرپرستی تیم نیز بر عهده محمد مالدار است.

به گفته وی هفته‌های اول و دوم از رقابت‌های لیگ برتر جودو نوجوانان باشگاه‌های کشور روز جمعه 17 شهریور ماه در محل سالن شهید افراسیابی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ نوجوانان جودو باشگاه‌های کشور موسوم به جام آینده سازان المپیک با حضور 16 تیم در دو گروه هشت تیمی برگزار می‌شود.

بر این اساس تیم‌های حاضر در گروه یک، دو بازی از پیکارهای هفته اول و یک بازی از هفته دوم را انجام خواهند دادند، اما تیم‌های حاضر در گروه دوم، دو بازی از هفته دوم خود را طبق برنامه برگزار می‌کنند.

برخلاف تیم‌های گروه یک که هفته اول مرخصی گرفته و به میدان نرفتند، هشت تیمی که در گروه دوم قرار دارند دو بازی را انجام می‌دهند.

تیم خراسان شمالی در گروه یک این رقابت‌ها با تیم‌های هیئت جودو البرز، هیئت جودو خوزستان، هیئت جودو گیلان، باشگاه برق، هیئت جودو ایلام، هیئت جودو آذربایجان شرقی و فرش نگین مشهد اسلامشهر همگروه است.

بر اساس یرنامه تیم خراسان شمال جمعه 17 شهریور ماه در دور نخست با تیم هیئت جودوی ایلام دیدار می‌کند، در دور دوم به مصاف هیئت جودوی خوزستان می‌رود و در دور سوم نیز برابر هیئت جودوی آذربایجان شرقی صف آرایی خواهد کرد.