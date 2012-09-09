به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید طلاب غیر ایرانی جامعه المصطفی با سخنرانی آیت الله سبحانی و حجت‌الاسلام علیرضا اعرافی، رئیس جامعة المصطفی العالمیة برگزار می شود.

در این مراسم که با حضور علما، اساتید، فضلا و طلاب غیر ایرانی و ایرانی جامعه المصطفی برگزار می شود، برخی از معاونان و مدیران المصطفی گزارشی از فعالیت‌های گذشته و برنامه‌های آینده را ارائه خواهند داد.



یادآور می شود: مراسم آغاز سال تحصیلی جامعه المصطفی شنبه 25 شهریور ماه ، ساعت 9 صبح، در سالن قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) قم برگزار خواهد شد.