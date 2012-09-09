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۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

با سخنرانی آیت الله سبحانی/

مراسم آغاز سال تحصیلی جامعة‌المصطفی برگزار می شود

مراسم آغاز سال تحصیلی جامعة‌المصطفی برگزار می شود

قم - خبرگزاری مهر: مراسم آغاز سال تحصیلی جامعه المصطفی با سخنرانی آیت الله سبحانی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید طلاب غیر ایرانی جامعه المصطفی با سخنرانی آیت الله سبحانی و حجت‌الاسلام علیرضا اعرافی، رئیس جامعة المصطفی العالمیة برگزار می شود.

در این مراسم که با حضور علما، اساتید، فضلا و طلاب غیر ایرانی و ایرانی جامعه المصطفی برگزار می شود،  برخی از معاونان و مدیران المصطفی گزارشی از فعالیت‌های گذشته و برنامه‌های آینده را ارائه خواهند داد.
 
یادآور می شود: مراسم آغاز سال تحصیلی جامعه المصطفی  شنبه 25 شهریور ماه ، ساعت 9 صبح، در سالن قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) قم برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1692478

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