به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید طلاب غیر ایرانی جامعه المصطفی با سخنرانی آیت الله سبحانی و حجتالاسلام علیرضا اعرافی، رئیس جامعة المصطفی العالمیة برگزار می شود.
در این مراسم که با حضور علما، اساتید، فضلا و طلاب غیر ایرانی و ایرانی جامعه المصطفی برگزار می شود، برخی از معاونان و مدیران المصطفی گزارشی از فعالیتهای گذشته و برنامههای آینده را ارائه خواهند داد.
یادآور می شود: مراسم آغاز سال تحصیلی جامعه المصطفی شنبه 25 شهریور ماه ، ساعت 9 صبح، در سالن قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) قم برگزار خواهد شد.
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