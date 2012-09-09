نمایش هنر اوکراینی در برج میلاد/بازدید از آثار خوشنویسی در مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، برج میلاد تهران همزمان با سالگرد استقلال کشور اکراین میزبان نقاشی‌های نقاشان معاصر این کشور شد.



نمایشگاه نقاشی‌های معاصر کشور اکراین با همکاری برج میلاد و سفارت اکراین در سالگرد استقلال این کشور برای عموم شهروندان رونمایی شد.



در این نمایشگاه تعداد 60 تابلوی نقاشی سه تن از بزرگان نقاشی اکراین شامل ایگور پروکوفیو، مارینا شکاروپا و آناتول ست پاننکو در رواق هنری تهران برج میلاد تهران به نمایش درآمده است و بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت رایگان از این نمایشگاه بازدید کنند.



نمایشگاه نقاشی‌های معاصر هنرمندان اکراینی با هدف تبادل فرهنگ و هنر دو کشور و آشنایی ایرانیان با هنر معاصر این کشور از 16 شهریور ماه در برج میلاد تهران افتتاح شد و تا 21 شهریور ماه ادامه دارد.

نمایش 80 اثر خوشنویسی در ایستگاه مترو شهید بهشتی

مراکز فرهنگی هنری پایتخت در هفته جاری میزبان بیش از 200 ویژه برنامه فرهنگی هنری خواهند بود که نمایش 80 اثر خوشنویسی در دو گالری عقیق و فیروزه ایستگاه مترو شهید بهشتی از جمله این برنامه‌هاست.



این نمایشگاه خوشنویسی متعلق به آثار امیر نجم، مؤلف کتاب هنر خوشنویسی در شعر و علی اصغر مقتدایی مولف دایره المعارف بزرگ خط ایران است که تا پایان شهریور ماه در دو گالری ایستگاه مترو شهید بهشتی ادامه خواهد داشت.

نمایشگاه عکس، چیدمان و هنر محیطی تا پایان هفته در نگارخانه آفرینش نور، نمایشگاه نقاشی آبرنگ با موضوع طبیعت ایران تا پایان هفته در نگارخانه معرفت و نمایشگاه صنایع دستی تا پایان هفته در نگارخانه سرو از دیگر برنامه های نمایشگاهی مراکز فرهنگی هنری تهران در هفته جاری است.

همچنین نمایشگاه خوشنویسی قرآن کریم به خط کوفی تا پایان هفته در نگارخانه هدی، نمایشگاه عکس با موضوع معماری بناها با عنوان نمایشگاه عکس مکث تا 26 اردیبهشت در نگارخانه ترنج و نمایشگاه عکس اولین جهانگردان ایرانی تا 24 شهریور در فرهنگسرای بهمن بخشی از برنامه های دیگر نگارخانه‌های تهران است.



"خط به دقیقه اکنون" در صبا گشایش یافت



"خط به دقیقه اکنون " تازه‌ترین شکسته نستعلیق‌های شمس الدین مرادی را با پایی در سنت و نگاهی به نوآوری در نگارخانه لرزاده موسسه فرهنگی هنری صبا به تماشا گذاشت.



در گشایش شکسته نستعلیق‌های شمس‌الدین مرادی که طی سال‌های اخیر برگزاری نمایشگاه‌هایی در نقاط مختلف جهان، دریافت نشان بین‌المللی یونسکو و نیز کتابت آثار فاخر ادب فارسی را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.

تازه‌ترین جلوه‌هایی این شیوة خط در حضور شماری از استادان هنر خوشنویسی و علاقه مندان رونمایی شد.

خط به دقیقه اکنون شامل 50 اثر از این هنرمند است که تمامأ در قالب شکسته نستعلیق بوده وبلحاظ فرم درعین پایبندی به قواعد کهن، پرداختی نوین و خلاقه از این قالب ارائه می‌دهد. مضامین آثار شامل روایات، اشعار شاعران ایران ونیز ،20 اثر ویژه است که به ستایش امام هشتم شیعیان اختصاص داشته و به سفارش جشنواره بزرگ رضوی (ع) اجرا شده است .



مشارکت حدود 200 هنرمند در هفته هنر چهار محال و بختیاری در تهران

هفته هنر استان چهار محال و بختیاری با مشارکت حدود 200 هنرمند و اجرای برنامه توسط این هنرمندان همراه خواهد بود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری با اعلام این مطلب افزود: از هنرمندان بسیاری دعوت شده تا در جشنواره هفته هنر این استان در پایتخت حضور پیدا کنند که علی دهکردی و پیام دهکردی از جمله چهره‌های هنری حاضر در این گردهمایی خواهند بود.



حسین گنجی گفت: هنرمندانی چون علی اسماعیل‌پور، علی دهکردی، پیام دهکری، رحمان تقی پور، اردشیر صالح پور و ... از چهره‌های هنری ویژه برنامه هفته هنر این استان در پایتخت خواهند بود.



وی گفت: علاوه بر چهره‌های یاد شده، این جشنواره میزبان شمار زیادی از هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری است که طبق زمان‌ بندی‌های صورت گرفته، پایان هر روز از شماری از این افراد تقدیر و تشکر به عمل خواهد آمد.



گنجی همچنین افزود: از روسا و مدیران بسیاری دعوت به عمل آمده تا در این جشنواره حضور یابند که شماری از این مسؤولین و مقامات کشوری، برخاسته از دل استان چهار محال و بختیاری هستند.