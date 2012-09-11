کشف دو کیلوگرم ماده مخدر در شهرستان گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی اکبر میری شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شهرستان گرمسار، با اشاره به شناسایی و انهدام یک کارگاه تولید ماده مخدر صنعتی شیشه در این شهرستان، گفت: در این عملیات، دو کیلوگرم از این ماده مخدر خطرناک نیز کشف و ضبط شده است.

وی تصریح کرد: چندی پیش برابر دریافت اخبار و گزارش هایی در خصوص آمد و شدهای مشکوک در یک کارگاه غیرفعال در بخش ایوانکی شهرستان گرمسار، ماموران پلیس موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار تصریح کرد: عوامل پاسگاه انتظامی جنت آباد ایوانکی و ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پس از بررسی های نامحسوس، سرنخ هایی نسبت به فعالیت افرادی در این کارگاه برای تولید مواد مخدر به دست آوردند.

میری گفت: تحقیقات پلیس ادامه داشت تا این که خبر وقوع یک فقره آتش سوزی در همان کارگاه غیرفعال اعلام شد و ماموران بی درنگ در صحنه حاضر شدند.

وی به در دسترس نبودن مالک کارگاه اشاره کرد و افزود: برای مهار آتش توسط آتش نشانان، هماهنگی های لازم با مقام قضایی انجام شد و ماموران پس از شکستن قفل درب ورودی، آتش را مهار کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار همچنین گفت: پس از مهار آتش که علت آن وجود مواد شیمیایی اعلام شده، مقدار قابل توجهی وسایل و آلات و ادوات ساخت و تولید ماده مخدر خطرناک شیشه در کارگاه مشاهده شد.

میری افزود: پس از کشف این وسایل، ماموران پلیس، موضوع را به دقت بررسی و مالک کارگاه را که فردی به هویت (س – ق) اهل و ساکن تهران بود، شناسایی و پس از فراخوان وی، متهم را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با اعلام کشف دو کیلوگرم ماده مخدر صنعتی شیشه در این کارگاه، گفت: علاوه بر این، مقادیر زیادی مواد شیمیایی و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت شیشه نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار در پایان ضمن تأکید بر استمرار و جدیت پلیس در برخورد با تولیدکنندگان و فروشندگان مواد مخدر از مردم خواست، در صورت اطلاع از هرگونه اقدامی در این خصوص بدون فوت وقت، مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام نمایند.