فائزه امیرخانی نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نگارش زندگینامه داستانی عزت‌الله مطهری معروف به عزت‌شاهی را اواخر بهار امسال به سفارش انجمن قلم شروع کردم و چندی است که نوشتن این کتاب را به پایان رسانده‌ام. این کتاب در قالب مجموعه‌ای چاپ می‌‌شود که انجمن قلم از زندگینامه مشاهیر کشور چاپ می‌کند.

وی افزود: این کتاب یک زندگینامه داستانی از زندگی این مبارز پیش از انقلاب است و در نوشته شدنش از کتاب خاطراتی که انتشارات سوره مهر چند سال پیش درباره عزت شاهی چاپ کرد، بهره زیادی بردم و عناصر داستانی را تا جایی که به واقعیت‌ها صدمه‌ای نزند با مطالب مستند کتاب مذکور آمیخته کردم.

این نویسنده گفت: من متن زندگینامه را چند بار بازنویسی کردم و چند روز پیش هم آخرین بازنویسی را انجام داده و برای بررسان انجمن قلم ارسال کردم، ولی هنوز تائیدیه نهایی آن اعلام نشده است و امیدوارم که این بار مرتبه آخری باشد که کتاب را بازنویسی می‌کنم. خانم راضیه تجار از افرادی است که کتاب را بررسی کرده بود که به من گفت همین نسخه خوب است و آن را به چاپ می‌رسانیم.

امیرخانی درباره اثر دیگرش گفت: کتاب مستند دیگری که در مرحله پیش از چاپ دارم، درباره سرنگونی ایرباس ایرانی توسط ناو آمریکایی وینسنز است که قرار است توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ برسد. تا جایی که اطلاع دارم مرحله پیش روی این کتاب، ارسال به ارشاد و گرفتن مجوز چاپ است. درباره هر دو کتاب مذکور هم می‌توان این‌گونه گفت که هر وقت حق‌التالیف آن را بپردازند، مطمئن می‌شوم که متن‌شان برای چاپ تصویب و تایید شده و دیگر آماده چاپ هستند!