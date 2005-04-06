مسابقه بزرگ نيايش هاي قرآني دانشجويان دانشگاه هاي استان تهران

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، حميدرضا بابايي ، معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم تهران با اعلام اين خبر گفت: نيايش در شمار كوشش ها و نيازهاي رواني هر انسان است كه در اديان جهان و حتي فرهنگ هاي بشري به چشم مي خورد و جايگاه رفيعي در قرآن دارد. دعا و نيايش، همراهي كردن آهنگ آفرينش در جهت حكمت الهي است و قرآن كريم آشكارا نشان مي دهد كه اين خداوند است كه انسان را فرا مي خواند تا با وي گفتگو كند و حاجت هايش را در ميان بگذارد و از او طلب هدايت و بخشايش كند.

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم تهران يادآور شد: مسابقه فرهنگي و ديني نيايش هاي قرآني نيز با هدف ترويج فرهنگ غني قرآن و آگاهي دانشجويان از نيايش و جايگاه آن در قرآن، بررسي، تحليل محتوا و پيام هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي نيايش هاي قرآني، زيبايي شناسي و ساختارشناسي نيايش ها و نيز آشنايي با مخاطبان، نيايشگران، ظرف هاي زماني و مكاني دعاها و مناجات در بين دانشجويان دانشگاههاي استان تهران برگزار مي شود.

بابايي خاطرنشان كرد: آخرين مهلت ارسال پاسخنامه هاي مسابقه نيايش هاي قرآني 15 ارديبهشت ماه مي باشد و دانشجويان مي توانند سوالات مسابقه را از معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي و يا مديريت فوق برنامه و امور فرهنگي دانشگاه خود دريافت نمايند.

نتايج مسابقه نيز اواخر ارديبهشت ماه در جشن باشكوهي تحت عنوان جشن نياز بر درگاه بي نياز در دانشگاه تربيت معلم تهران اعلام خواهد شد و به نفرات برتر جوايز ارزنده و نفيسي همچون كمك هزينه سفر حج اهدا خواهد شد.