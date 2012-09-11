اصفهان ظرفیت مطلوبی در ساخت فیلم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی صبح سه شنبه در مراسم روز ملی سینما در مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان با بیان این مطلب افزود: این استان پتانسیل خوبی در ساخت فیلم و سینما دارد به خصوص انجمن سینمای جوان اصفهان که توانسته تولیدات خوبی در این زمینه داشته باشد.

وی با بیان اینکه سینما یک هنر وارداتی است، اظهار داشت: مظفرالدین شاه سینما را به عنوان یک هنر لوکس از فرنگ وارد ایران کرد و این هنر پس از پیروزی انقلاب توانست به یک نهاد مردمی تبدیل شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان با قبول افت در کار سینما تاکید کرد: اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است و به زودی شاهد جهش ویژه در حوزه فرهنگی و هنری این استان هستیم.

وی ادامه داد: اصفهان ظرفیت خوبی در ساخت فیلم و سینما دارد و تاکیدی که بر حوزه آموزش در بسیج هنرمندان رواج پیدا کرده امر معقولی است که باید بر آن تاکید بیشتری شود.



