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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

اسماعیلی:

اصفهان ظرفیت مطلوبی در ساخت فیلم دارد

اصفهان ظرفیت مطلوبی در ساخت فیلم دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: اصفهان ظرفیت مطلوبی در ساخت فیلم‌های کوتاه و سینمایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی صبح سه شنبه در مراسم روز ملی سینما در مجتمع فرهنگی و هنری فرشچیان با بیان این مطلب افزود: این استان پتانسیل خوبی در ساخت فیلم و سینما دارد به خصوص انجمن سینمای جوان اصفهان که توانسته تولیدات خوبی در این زمینه داشته باشد.

وی با بیان اینکه سینما یک هنر وارداتی است، اظهار داشت: مظفرالدین شاه سینما را به عنوان یک هنر لوکس از فرنگ وارد ایران کرد و این هنر پس از پیروزی انقلاب توانست به یک نهاد مردمی تبدیل شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان با قبول افت در کار سینما تاکید کرد: اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است و به زودی شاهد جهش ویژه در حوزه فرهنگی و هنری این استان هستیم.

وی ادامه داد: اصفهان ظرفیت خوبی در ساخت فیلم و سینما دارد و تاکیدی که بر حوزه آموزش در بسیج هنرمندان رواج پیدا کرده امر معقولی است که باید بر آن تاکید بیشتری شود.

 

کد مطلب 1694312

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