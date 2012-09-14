به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان و به مناسبت هتک حرمت پیامبر اسلام (ص) اظهار داشت: با نمایش این فیلم انزجار آفرین و به دلیل ضعف دشمنان اسلام باید به مردم ایران و امت اسلامی تبریک گفت.

وی با بیان اینکه دشمن زمانی دست به فحاشی می‌زند که تمام راه‌ها را به سوی خود بسته ببیند، تصریح کرد: به قول امام (ره) این افراد همواره از اسلام سیلی دریافت کرده‌اند.

امام جمعه اصفهان بیان داشت: از زمان پیامبر تاکنون، جمهوری اسلامی ایران وامت اسلامی ایران تنها گروهی هستند که در برابر کفر جهانی ایستادگی کردند و این موضوع کینه دشمنان اسلام را به دنبال داشته است.

تحمل مشکلات پیشرفت را برای جمهوری اسلامی به همراه داشته است



وی اشاره‌ای به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در امر خدمت رسانی کرد و گفت: امروز در استان کویری مانند اصفهان، تا دورترین نقاط روستایی آن گاز رسانی، انجام شده است حال آنکه در خود شهر مکه، برخی از نقاط، بیشتر شبیه یک دهات است.

طباطبایی نژاد با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورده است، تاکید کرد: درصورتیکه چنین مواردی وجود نداشت به طور حتم شاهد پیشرفت‌های زیادتری بودیم.

وی در مورد هفته کرامت که از تولد حضرت معصومه (ع) تا ولادت امام هشتم شیعیان در نظر گرفته شده است گفت: در این دهه رسیدگی به امور نیازمندان و به خصوص دختران جامعه را نباید فراموش کنیم.

به هیچ مقدساتی نباید توهین شود



امام جمعه اصفهان با اشاره به هفته حج گفت: این مراسم به عنوان یک مانور اسلامی برای ایجاد اتحاد بین مسلمانان شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از خواسته‌های دشمنان اسلام تفرقه بین اهل تسنن و شیعه مذهبان است، تاکید کرد: باید با استفاده از تقیه به عنوان خط قرمز اتحاد، جلوی هر گونه جدایی گرفته شود.

طباطبایی نژاد ادامه داد: توهین به مقدسات دیگران در حال حاضر خیانت است و برخی از عوام‌الناس‌های شیعه اقداماتی را انجام می‌دهند که خلاف تقیه اسلامی است.

وی گفت: با اینکه برخی از علمای اهل تسنن عادل نیستند اما به دلیل حفظ اتحاد و در صورت لزوم در نماز جماعت اهل تسنن نیز شرکت می‌کنیم.