اصلاح نژاد 370 راس دام سبک در استان آذربایجان غربی

رضا یوسفی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در راستای اجرای پروژه اصلاح نژاد دام سبک و به منظور تولید نژاد های نو ترکیب گوسفندی، همگام با سایر استانهای کشور، تعداد 370 راس میش در ایستگاه های گوسفند ماکویی شوط و قزل میاندوآب طی شهریور ماه سالجاری با اسپرم گوسفند رومانوف و گوسفند سنگین وزن پاکستانی تلقیح شدند.

وی با بیان اینکه این گوسفندان پیش از این تاریخ برای همزمان سازی فحلی، سیدرگذاری و هورمون تراپی شده بودند، اظهار داشت: با توجه به سنگین وزن بودن گوسفند پاکستانی و چند قلو زا بودن گوسفند رومانوف پیش بینی می شود نتاج حاصله در پایان عملیات اصلاح نژادی باعث رشد و شکوفایی حوزه پرورش دام استان شود.

معاون بهبود تولیدات دامی آذربایجان غربی ادامه داد: این اصلاح نژاد با ترکیب ژنتیکی 50 درصد از نژاد های بومی، 25 درصد از نژاد پاکستانی و 25 درصد از نژاد رومانوف علاوه بر دارا بودن خصوصیات گوسفند بومی استان از جمله مقاومت به بیماری ها، از لحاظ وزنی و چند قلو زایی نیز عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت.

یوسفی رضایی با بیان اینکه امیدواریم طی آینده نزدیک با ترویج نگهداری نژادهای نو ترکیب گوسفندی، شاهد رشد و شکوفایی پیش از پیش گوسفند داری صنعتی در استان باشیم، ادامه داد: در این راستا ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند قیزیل میاندوآب با هدف مطالعه، حفظ خلوص نژاد گوسفند قیزل و بهبود وضعیت گله داری منطقه در زمینی به مساحت 30 هکتار راه اندازی شده و هم اکنون 550 راس گوسفند قیزل در آن نگهداری می شود.

وی در خصوص مزیت های نژاد گوسفند قیزل با بیان اینکه راندمان تولید گوشت، شیر و زاد ولد این گوسفند بالاست و در برابر بیماری مقاومت بیشتری دارد، افزود: در این ایستگاه با روش های علمی و ثبت مشخصات گوسفندان قیزل، تغییرات ژنتیکی این نژاد تا رسیدن به مرحله خلوص و تشکیل بانک ژنی و انتخاب برترین ژن برای تشکیل گله مادری و تولید و توزیع قوچ های اصلاح شده ادامه می یابد.

یوسفی رضایی اظهار داشت: ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند قیزل شامل سالن های پرورش، زایشگاه، مزرعه، سیلوها و انبارهای ذخیره غذا، پیست تلقیح و بیمارستان است و دارای امکانات آموزشی برای پژوهشگران دام است.

وی یادآور شد: از ابتدای سال 88 به منظور توسعه پرورش گاومیش در آذربایجان غربی به عنوان قطب اول پرورش گاومیش کشور اقدامات موثری انجام شده است.