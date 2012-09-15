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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۰

یوسفی رضایی به مهرخبر داد:

اصلاح نژاد 370 راس دام سبک در استان آذربایجان غربی

اصلاح نژاد 370 راس دام سبک در استان آذربایجان غربی

ارومیه- خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی آذربایجان غربی از اصلاح نژاد 370 راس دام سبک در سطح استان از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد.

رضا یوسفی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در راستای اجرای پروژه اصلاح نژاد دام سبک و به منظور تولید نژاد های نو ترکیب گوسفندی، همگام با سایر استانهای کشور، تعداد 370 راس میش در ایستگاه های گوسفند ماکویی شوط و قزل میاندوآب طی شهریور ماه سالجاری با اسپرم گوسفند رومانوف و گوسفند سنگین وزن پاکستانی تلقیح شدند.

وی با بیان اینکه این گوسفندان پیش از این تاریخ برای همزمان سازی فحلی، سیدرگذاری و هورمون تراپی شده بودند، اظهار داشت: با توجه به سنگین وزن بودن گوسفند پاکستانی و چند قلو زا بودن گوسفند رومانوف پیش بینی می شود نتاج حاصله در پایان عملیات اصلاح نژادی باعث رشد و شکوفایی حوزه پرورش دام استان شود.

معاون بهبود تولیدات دامی آذربایجان غربی ادامه داد: این اصلاح نژاد با ترکیب ژنتیکی 50 درصد از نژاد های بومی، 25 درصد از نژاد پاکستانی و 25 درصد از نژاد رومانوف علاوه بر دارا بودن خصوصیات گوسفند بومی استان از جمله مقاومت به بیماری ها، از لحاظ وزنی و چند قلو زایی نیز عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت.

یوسفی رضایی با بیان اینکه امیدواریم طی آینده نزدیک با ترویج نگهداری نژادهای نو ترکیب گوسفندی، شاهد رشد و شکوفایی پیش از پیش گوسفند داری صنعتی در استان باشیم، ادامه داد: در این راستا ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند قیزیل میاندوآب با هدف مطالعه، حفظ خلوص نژاد گوسفند قیزل و بهبود وضعیت گله داری منطقه در زمینی به مساحت 30 هکتار راه اندازی شده و هم اکنون 550 راس گوسفند قیزل در آن نگهداری می شود.

وی در خصوص مزیت های نژاد گوسفند قیزل با بیان اینکه راندمان تولید گوشت، شیر و زاد ولد این گوسفند بالاست و در برابر بیماری مقاومت بیشتری دارد، افزود: در این ایستگاه با روش های علمی و ثبت مشخصات گوسفندان قیزل، تغییرات ژنتیکی این نژاد تا رسیدن به مرحله خلوص و تشکیل بانک ژنی و انتخاب برترین ژن برای تشکیل گله مادری و تولید و توزیع قوچ های اصلاح شده ادامه می یابد.

یوسفی رضایی اظهار داشت: ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند قیزل شامل سالن های پرورش، زایشگاه، مزرعه، سیلوها و انبارهای ذخیره غذا، پیست تلقیح و بیمارستان است و دارای امکانات آموزشی برای پژوهشگران دام است.

وی یادآور شد: از ابتدای سال 88 به منظور توسعه پرورش گاومیش در آذربایجان غربی به عنوان قطب اول پرورش گاومیش کشور اقدامات موثری انجام شده است.

کد مطلب 1696284

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