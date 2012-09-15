علی داوودی مسئول دفتر شعر حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری سه شب شعر به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی با عنوان «شب‌های شعر حافظ» از سوی دفتر شعر حوزه هنری خبر داد و گفت: در این برنامه که در روزهای 27، 28 و 29 شهریورماه برگزار می‌شود شاعران و پیشکسوتان شعر و ادب در گردهمایی‌ای سراسری به شعر خوانی خواهند پرداخت.

وی افزود: در نخستین برنامه شعرخوانی که با عنوان شب شعر انقلاب نامگذاری شده است، علاوه بر شعرخوانی شاعران جوان و پیشکسوت از مجموعه شعر «شش دفتر» سروده محسن پزشکیان شاعر فقید و انقلابی رونمایی خواهد شد.

به گفته داوودی، علی معلم دامغانی مهمان ویژه این مراسم خواهد بود و از غلامعلی حداد عادل نیز برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آمده است.

داوودی ادامه داد: دومین شب از برنامه‌ «شب‌های شعر حافظ» نیز با عنوان شب شعر غزل نامگذاری شده و شاعران غزل سرا در این مراسم به شعرخوانی می پردازند و در شب سوم نیز که شب شعر سپید نام‌گذاری شده است شاعران سپیدسرا به شعرخوانی می‌پردازند.

داوودی تاکید کرد: نامیدن عنوان شب شعر غزل و یا سپید به معنی حضور نیافتن سایر شاعران در این مراسم‌ها نیست و در میان اجرای این برنامه‌ها از شعرخوانی شاعرانی که در قالب‌های مختلف به سرایش شعر می‌پردازند نیز استفاده خواهد شد.

نخستین برنامه شب‌های شعر از ساعت 16 در تالار مهر حوزه هنری واقع در خیابان حافظ تقاطع سمیه برگزار می‌شود.