معامله بیش از ۱۲۳ همت اوراق گواهی ظرفیت در بورس انرژی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نیرو (پاون)، تاکنون ۱۷۱۴ معامله اوراق گواهی ظرفیت به ارزش ۱۲۳ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال با حداکثر قیمت حدود ۱۰۶ میلیون ریال به ازای هر کیلووات مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین لازم به ذکر است، تاکنون ۴۸۶ مشترک بالای ۵ مگاوات با حجم ۵۷۲۹ مگاوات برای خرید اوراق گواهی ظرفیت به بورس انرژی معرفی شده‌اند و در سمت عرضه نیز به میزان ۱۶۹۶ مگاوات گواهی ظرفیت قابل عرضه در بورس انرژی وجود دارد.

بر اساس این گزارش، در شهریور ماه ۱۴۰۵، تعداد ۱۲۵ اوراق گواهی ظرفیت با حجم ۸۲ مگاوات و با ارزش ۷۳۱۲ میلیارد ریال در بورس انرژی معامله شده است.

شایان ذکر است کمترین قیمت اوراق گواهی ظرفیت معامله شده در شهریور ماه ۱۴۰۵ حدود ۸۸ میلیون ریال به ازای هر کیلووات و بیشترین قیمت این اوراق نیز در ماه شهریور ماه سال جاری حدود ۹۳ میلیون ریال به ازای هر کیلووات ثبت شده است.