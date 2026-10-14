حجت‌الاسلام احمد احمدی مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه عالمان دینی در اسلام و درگذشت آیت‌الله قربانی اظهار کرد: در تعالیم اسلامی و سخنان ائمه معصومین(ع) آمده است که با رحلت عالم و فقیه، شکافی در اسلام ایجاد می‌شود که هیچ چیز نمی‌تواند آن را پر کند.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی آستانه اشرفیه و از شاگردان آیت‌الله قربانی،افزود: امروز شاهد رحلت عالمی در گیلان هستیم که سال‌ها در محضر عالمان دین، همچون امام خمینی(ره)، علامه طباطبایی، امام موسی صدر، آیت‌الله نوری همدانی، آیت‌الله بروجردی و دیگر بزرگان آموخت و پرورش یافت.

وی با اشاره به فعالیت‌های علمی و تبلیغی آیت‌الله قربانی ادامه داد: آیت الله قربانی پس از پایان تحصیلات، به تدریس، تألیف و تبلیغ دین مبین اسلام پرداختند و کتاب‌ها، پژوهش‌ها و مقاله های دینی متعددی از خود به جا گذاشتند.در دوران رژیم پهلوی نیز به دلیل سخنرانی‌های روشنگرانه و آتشین، بارها از سوی ساواک زندانی و تبعید شدند.

حجت‌الاسلام احمدی مجرد با بیان اینکه آیت‌الله قربانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت‌های مهمی در کشور و استان برعهده داشت، تصریح کرد: نخستین مسئولیت مرحوم آیت الله قربانی ریاست کمیته‌های انقلاب اسلامی در شرق استان که بیش از پنج سال این مسئولیت را برعهده داشتند.

وی با بیان اینکه آیت‌الله قربانی در دوره دوم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده مردم آستانه اشرفیه وارد مجلس شدند و به مدت چهار سال ریاست کمیسیون فرهنگ و هنر مجلس شورای اسلامی را برعهده داشتند، ادامه داد: آیت الله قربانی از سوی امام راحل به‌عنوان امام جمعه لاهیجان منصوب شدند و پس از آن، به مدت ۱۷ سال در جایگاه امام جمعه رشت و نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان خدمت کردند.

پیگیری مسائل مردم و توجه به حوزه و دانشگاه

رئیس عقیدتی‌ـ‌سیاسی نیروی انتظامی آستانه اشرفیه با بیان اینکه آیت‌الله قربانی استاد حوزه و دانشگاه بودند،اظهار کرد: مرحوم قربانی حوزه علمیه بزرگی را در استان گیلان تأسیس کردند و در پیام‌ها، سخنرانی‌ها و خطبه‌های نمازجمعه، به‌ویژه در دیدار با وزیران و مسئولان کشوری، پیگیر مسائل مردم و روستاییان بودند و حتی در حوزه کشاورزی دغدغه‌مند و مطالبه گر بودند و مسائل مردم را با جدیت دنبال می‌کردند.

وی از پشتکار و ویژگی‌های علمی و اخلاقی آیت‌الله قربانی یاد کرد و گفت: آیت الله قربانی چهار دوره با انتخاب مردم استان گیلان به‌عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری برگزیده شدند؛عالمی عامل و برخوردار از فضل و کمال بودند که به تعالیم دینی و دانشگاه اهمیت فراوانی می‌دادند.

حجت الاسلام احمدی مجرد با اشاره به دوران شاگردی خود نزد آیت‌الله قربانی گفت: اینجانب توفیق داشتم در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق و مبانی، در دانشگاه لاهیجان در محضر ایشان تلمذ کنم.

وی افزود: آیت‌الله قربانی مسائل درسی را زیبا، فصیح و بلیغ بیان می‌کردند و در کنار آموزش، به مسائل و مشکلات مردم نیز توجه داشتند. مردم به راحتی درد دل هایشان را با ایشان در میان می‌گذاشتند.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی آستانه اشرفیه با اشاره به پیگیری‌های آیت‌الله قربانی پس از کناره‌گیری از مسئولیت امامت جمعه رشت و معرفی آیت‌الله فلاحتی به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه رشت، تصریح کرد: آیت‌الله قربانی همچنان دغدغه مسائل اجتماعی و مردم را داشتند. یکی از مقاله های که ایشان نوشته بودند به محضر رهبر انقلاب رسید و رهبر انقلاب، آیت‌الله قربانی را به حضور فراخواندند و از نزدیک مورد تقدیر قرار دادند.

وی با بیان اینکه همه انسان‌ها از این دنیای فناپذیر می‌روند، گفت: نام آیت‌الله قربانی با کتاب‌های ارزشمندی که تحقیق و تألیف کردند و در اختیار مردم گذاشتند، زنده خواهد ماند و اهل علم و مردم می‌توانند همچنان از آثار و اندیشه‌های ایشان بهره‌مند شوند.

حجت‌الاسلام احمدی مجرد با اشاره به اینکه آیت‌الله قربانی زاده روستای پینچاه در آستانه اشرفیه بودند، افزود: آیت الله قربانی پس از ۹۳ سال ؛عمری تعلیم و تربیت، در جوار امامزاده واجب‌التعظیم، حضرت سلطان سید جلال‌الدین اشرف، آرام خواهند گرفت.

وی ادامه داد:مراسم تشییع و تدفین آیت‌الله قربانی گفت: قرار است پیکر ایشان صبح امروز در شهر لاهیجان تشییع و سپس به آستانه‌اشرفیه منتقل و دراین شهر نیز پس از تشییع و تدفین می شود.