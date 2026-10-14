عبدالله بامری‌دوست، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در توسعه حرم‌های مطهر اظهار کرد: برای حضور مردم در این حرکت، طرح‌های متنوعی در نظر گرفته شده است تا هر فرد بتواند متناسب با توان مالی و امکانات خود، سهمی در بازسازی عتبات عالیات داشته باشد.

نماینده مقام معظم رهبری در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان سیستان‌ و بلوچستان با اشاره به طرح هسته‌های حسینی افزود: در این طرح، گروه‌هایی ۱۰ نفره تشکیل می‌شوند و هر عضو با پرداخت ماهانه ۱۸ هزار تومان در تأمین هزینه‌های بازسازی مشارکت می‌کند. سرگروه نیز مسئولیت پیگیری پرداخت‌ها و هماهنگی اعضا را برعهده دارد تا مشارکت به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند.

وی با تأکید بر اهمیت کمک‌های کوچک مردمی بیان کرد: گاهی مبالغ اندک در نگاه نخست ناچیز به نظر می‌رسند، اما هنگامی که با نیت خیر و همراهی افراد متعدد جمع می‌شوند، می‌توانند در اجرای طرح‌های بزرگ نقش‌آفرین باشند.



کمک به بازسازی عتبات، همراه با حمایت از تولید داخلی

بامری‌دوست با اشاره به ابعاد اقتصادی فعالیت‌های بازسازی عتبات عالیات گفت: بخش عمده منابع جمع‌آوری‌شده برای این پروژه‌ها در داخل کشور هزینه می‌شود و مصالح و محصولات موردنیاز، از جمله کاشی و سنگ، از تولیدات داخلی تأمین می‌شوند.

وی با بیان اینکه بر اساس توضیحات ارائه‌شده در ستاد، حدود ۸۵ درصد منابع جمع‌آوری‌شده صرف تهیه محصولات و مصالح از داخل کشور می‌شود، افزود: این روند علاوه بر کمک به بازسازی و توسعه عتبات عالیات، زمینه حمایت از تولیدکنندگان و گردش چرخه اقتصادی کشور را نیز فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: بخشی از هزینه‌ها نیز به رفت‌وآمد نیروهای فنی و اجرایی اختصاص دارد که برای انجام امور بازسازی به عراق اعزام می‌شوند. نیروهای متخصص از استان‌های مختلف در این فعالیت‌ها حضور دارند و سیستان‌ و بلوچستان نیز در چندین مرحله گروه‌هایی را برای ارائه خدمات اعزام کرده است.



کشاورزان و تولیدکنندگان هم می‌توانند مشارکت کنند

نماینده مقام معظم رهبری در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات سیستان‌ و بلوچستان با اشاره به امکان مشارکت غیرنقدی مردم اظهار کرد: کمک به عتبات عالیات تنها به پرداخت پول محدود نیست و افرادی که توان مالی زیادی ندارند، می‌توانند از ظرفیت‌ها و محصولات خود برای مشارکت استفاده کنند.

بامری‌دوست با اشاره به ظرفیت کشاورزان و تولیدکنندگان استان افزود: اختصاص بخشی از محصولات کشاورزی یا دیگر تولیدات می‌تواند راهی برای مشارکت در این حرکت باشد و زمینه حضور افرادی را فراهم کند که امکان پرداخت کمک‌های مالی سنگین را ندارند.

وی با بیان اینکه مشارکت در بازسازی عتبات عالیات فرصتی برای همراهی اقشار مختلف جامعه است، تأکید کرد: ارزش این حرکت تنها به میزان کمک مالی بستگی ندارد، بلکه همراهی مردم و استمرار مشارکت آنان می‌تواند در پیشبرد طرح‌های بازسازی مؤثر باشد.



راه‌های مشارکت در طرح‌های بازسازی عتبات عالیات

بامری‌دوست از مردم استان خواست برای آگاهی از شیوه‌های مشارکت و انتخاب طرح موردنظر خود با ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات تماس بگیرند و افزود: شماره ۰۵۴۳۳۲۱۰۱۰۶ برای دریافت اطلاعات بیشتر در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی ستاد، شماره حساب بانک سپه ۷۲۷۲۰۵۴، شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۷۰۴۴۳۵۷۷۹۹ و درگاه پرداخت الکترونیکی ستاره، ۷۲، ستاره، ۴، مربع نیز برای مشارکت در طرح‌های بازسازی و توسعه عتبات عالیات در نظر گرفته شده است.

نماینده مقام معظم رهبری در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات سیستان‌ و بلوچستان خاطرنشان کرد: فراهم کردن مسیرهای متنوع مشارکت، فرصتی است تا مردم با هر میزان توان مالی یا ظرفیت تولیدی، در توسعه حرم‌های مطهر سهیم شوند و در این اقدام معنوی نقش داشته باشند.