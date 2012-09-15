تظاهرات در بحرین ادامه دارد/ محاکمه جلادان خواسته مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الوفاق گزارش داد: نظامیان رژیم بحرین در ادامه اقدمات سرکوبگرانه خود پنجشنبه گذشته به 32 منطقه و روستای بحرین حمله کردند و از گلوله های ساچمه ای علیه تظاهرات کنندگان استفاده کردند.

نظامیان رژیم با خودروهای خود تظاهرات کنندگان را زیر گرفتند، سه نفر را با یورش به منازل دستگیر کردند، از گازهای سمی به طور گسترده ای استفاده کردند.

تظاهرات در مناطق مختلف از جمله: منامه، النعیم، العکر، المعامیر، ستره، نویدرات، سلماباد، السنابس، دمستانف جد حفص، المصلی، بنی جمره، سماهیجف القریه، توبلی، سند، بوری، عالی، شهرکان، صدد، بلاد القدیم، النبیه صالح، ابوصیبع، الشاخوره، المقشع، کرباباد، السهله، الشمالیه، الدیه، الصالحیهف القریه ، غذاری و سار جریان داشت.

همچنین پایگاه الوفاق گزارش داد: تظاهرات جمعه اصرار بر دموکراسی با مشارکت گسترده آغاز شد و شرکت کنندگان خواستار مجازات جنایتکاران و نقض کنندگان حقوق بشر از رده های بالا گرفته تا پایین شدند.

تظاهرات کنندگان شعارهایی در حمایت از برقراری دموکراسی، دولت منتخب، پارلمان دارای اختیارات سر دادند و پلاکاردهایی با همین مضامین حمل کردند.

آنها از شورای حقوق بشر خواستند که اقدام فوری برای مقابله با نقض حقوق بشر به عمل آورد.