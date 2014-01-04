تظاهرات هزاران بحرینی برای آزادی زندانیان سیاسی در بند رژیم آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المنار، هزاران بحرینی با برگزاری تظاهراتی در منامه خواستار آزادی بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی شدند.

در همین رابطه خلیل المرزوق معاون سیاسی دبیر کل حزب الوفاق جنبش مردم این کشور در آستانه سال نو میلادی را فریاد وجدان انسانی و یاد آوری مظلومیت مردم بحرین به جهان دانست و افزود در بحرین ملتی به دنبال حقوق انسانی خود هستند.

المروزق افزود: چرا صدایی از جهانیان در حمایت از مردم بحرین که به دنبال حقوق انسانی خود هستند شنیده نمی شود؟ در حالی که بحرین در طول سه سال گذشته به مقبره ای برای حقوق انسان تبدیل شده است که این مطلب را گزارش های آقای بسیونی و مستندات گزارش ژنو نیز تایید می کند، اما همچنان شاهد نوعی لجبازی از سوی رژیم و نادیده گرفتن حقوق مردم بحرین هستیم.

در همین حال سید رضی الموسوی یکی از مسولان بلند پایه الوفاق گفت: این اعتراضات مسالمت آمیز در جهت کسب خواسته های مشروع مردم بحرین است که مخالفان سیاسی رژیم آن را رهبری می کنند. به طوری که با نزدیک شدن به سومین سالگرد انقلاب، بحرینی ها از طریق تاسیس مجلس و دولت مستقل برای کسب حقوق مشروع خود، آزادی و عدالت اجتماعی مصمم هستند.

در حاشیه این تجمع تعدادی از حامیان گروه "من آزاد هستم" (انا حر) خواستار آزادی زندانیان سیاسی از زندان های رژیم آل خلیفه شدند.

دکتر نبیل تمام یکی از اعضای این گروه در این رابطه گفت: حدود سه هزار نفر در زندان های آل خلیفه گرفتار هستند که در میان آنها تعدادی از پرسنل پزشکی مانند دکتر علی العکری و پرستارانی همچون ابراهیم دمستانی و حسن معتوق نیز حضور دارند.

همچنین گروه ها و احزاب سیاسی معترض بحرینی بر لزوم برآورده شدن خواسته ها و حقوق اولیه مردم بحرین اشاره کردند و هیچ بهانه ای برای عدم اجابت این خواسته ها را قابل قبول ندانستند. احزاب مخالف بحرینی تاکید کردند: خواسته های مردم روشن و شفاف است و هیچ راه برگشتی بدون اجابت خواسته های مردم وجود ندارد چرا که دموکراسی واقعی مردم هستند.

بیانیه پایانی این تجمع می افزاید: خواسته های مردمی شفاف و روشن است و راه حل سیاسی تنها برون رفت از این بن بست سیاسی است که از طریق پایان دادن به حکومت نظامی محقق می شود و اداره کشور با ظلم و استبداد ارمغانی به جز ظلم و فساد و تباهی بیت المال نداشته است.

اجابت خواسته های مردم بحرین، آزادی و پایان دادن به فضای امنیتی از دیگر خواسته های معترضان بحرینی بود.