اسکان عشایر در کرمان مورد توجه ویژه قرار گیرد

اسماعیل نجار در گفتگو با مهر خواستار برنامه ریزی در راستای اسکان عشایر بزرگترین استان کشور شد و گفت: عشایر از مهمترین اقشار جامعه هستند که خدمات رسانی به آنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: در جلسه ای مشکلات عشایر استان کرمان بررسی شد که در این راستا دستورات لازم به محیط زیست و منابع طبیعی برای رفع مشکل مراتع عشایر داده شد.

نجار ادامه داد: به جهاد کشاورزی نیز دستور لازم برای حل مشکلات تامین آب عشایر داده شده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت اسکان و تحصیلات عشایر گفت: مسئولان مربوطه باید در این زمینه نیز برنامه ریزی کنند به ویژه اسکان عشایر که باید در این خصوص کارگروه اسکان تشکیل شود.

نجار ادامه داد: در این کارگروه باید با نظر طوایف مکان مناسبی که امکانات در دسترس باشد در اختیار عشایر قرار گیرد.

وی همچنین گفت: برای اسکان عشایر از طرح هادی استفاده می شود و از تسهیلات بازسازی و نوسازی منازل هم استفاده خواهد شد.