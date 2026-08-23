به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شامگاه یکشنبه در پیامی به آیین افتتاحیه هفدهمین المپیاد ملی فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود که از سوی معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان قرائت شد، گفت: دانشجوی امروز با مسایل مختلفی از جمله آینده شغلی، مسایل اقتصادی، فاصله از خانواده و حجم بالای اطلاعات و تغییرات اجتماعی مواجه است؛ در چنین شرایطی، ورزش فراتر از فعالیت بدنی، فرصتی برای بازیابی انرژی، کاهش فشار، تجربه موفقیت، ایجاد ارتباط اجتماعی و تقویت احساس تعلق است.

ورزش، زبان مشترک دانشجویان

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از این پیام با تاکید بر نقش ورزش در ایجاد ارتباط میان دانشجویان با رشته‌ها، شهرها، فرهنگ‌ها و پیشینه‌های متفاوت، ورزش دانشجویی را «زبانی مشترک» برشمرد و تصریح کرد: در این میدان، همه دانشجویان فرصت دارند توانایی‌های خود را فارغ از رشته تحصیلی، محل تولد یا وضعیت اقتصادی نشان دهند.

سیمایی صراف در بخشی دیگر از این پیام، عدالت در ورزش دانشجویی را به معنای فراهم کردن فرصت برابر برای برخورداری از تندرستی، فعالیت بدنی، مشارکت و تجربه رقابت برای همه دانشجویان عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از این پیام با اشاره به شرایط جهان و افزایش بحران‌ها، جنگ و نااطمینانی افزود: دانشگاه علاوه بر انتقال دانش و مهارت‌های تخصصی، باید ظرفیت رویارویی با دشواری‌ها و امید به آینده را در دانشجویان تقویت کند و ورزش یکی از ابزارهای مهم تحقق این هدف است.

در این پیام تاکید شده است که ورزش یک درس مهم به انسان می‌دهد و آن این است که شکست پایان راه نیست؛ بلکه مهم‌ترین قهرمان کسی است که پس از شکست دوباره به میدان بازمی‌گردد، امید خود را حفظ می‌کند و رقابت را با اخلاق، مسئولیت‌پذیری و موفقیت را با فروتنی همراه می‌سازد.

سرمایه‌گذاری انسانی، فراتر از کسب مدال

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از این پیام گفته است: دانشجویان امروز، مدیران، پزشکان، مهندسان، معلمان، پژوهشگران، کارآفرینان و تصمیم‌گیرندگان آینده کشور هستند و هدف از برگزاری المپیاد فقط پرورش قهرمان ورزشی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری انسانی است.

در این پیام آمده است: مدال ارزشمند است، اما انسانی که پشت آن مدال ساخته می‌شود ارزشمندتر است. بر همین اساس، اگر این المپیاد دانشجویان را سالم‌تر، بانشاط‌تر، مسدول‌تر، اجتماعی‌تر، اخلاق‌مدارتر و تاب‌آورتر کند، به رسالت اصلی خود نزدیک شده است.

تاکید بر پیوند ورزش با سلامت روان و اجتماعی

سیمایی صراف در پیام خود خواستار تقویت نگاه جدید به ورزش دانشجویی شد؛ نگاهی که ورزش را از حاشیه به متن زندگی دانشجویی می‌آورد و سلامت جسم را از سلامت روان، سلامت فردی را از سلامت اجتماعی، رقابت را از اخلاق، قهرمانی را از عدالت و دانشگاه را از جامعه و آینده کشور جدا نمی‌کند.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در بخش پایانی پیام از دانشجویان خواست این چند روز را تنها برای کسب مدال سپری نکنند، بلکه در کنار رقابت، دوست پیدا کنند، تجربه کسب کنند، از یکدیگر بیاموزند و خاطراتی ماندگار از دوران دانشجویی خود بسازند.