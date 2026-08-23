به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع یکشنبه شب در آیین افتتاح یک واحد تولیدی در منطقه آزاد بوشهر با گرامیداشت یاد و نام شهدای دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصت ارزشمندی برای تبیین خدمات و دستاوردهای نظام اسلامی و دولت چهاردهم است.

زارع تصریح کرد: در هفته دولت امسال، طرح‌های مختلف اقتصادی و تولیدی به بهره‌برداری می‌رسند و امروز نیز یک واحد تولیدی و صنعتی به بهره‌برداری رسید که در ارتقای تولید و ایجاد اشتغال تعدادی از جوانان نقش دارد.

وی گفت: این مجموعه تولیدی با ظرفیت تولید سالانه ۳۳۰ هزار تن، ۲۳ اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

در آیینی با حضور استاندار بوشهر، مدیر عامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی، معاون اقتصادی استاندار، فرماندار بوشهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط، به مناسبت هفته دولت، شرکت تولیدی تایل گچی، سقف کاذب و قطعات فلزی با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.