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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۷

استاندار بوشهر: اشتغال صنعتی در استان افزایش می‌یابد

استاندار بوشهر: اشتغال صنعتی در استان افزایش می‌یابد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: با تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های تولیدی، اشتغال صنعتی در استان بوشهر افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع یکشنبه شب در آیین افتتاح یک واحد تولیدی در منطقه آزاد بوشهر با گرامیداشت یاد و نام شهدای دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصت ارزشمندی برای تبیین خدمات و دستاوردهای نظام اسلامی و دولت چهاردهم است.

زارع تصریح کرد: در هفته دولت امسال، طرح‌های مختلف اقتصادی و تولیدی به بهره‌برداری می‌رسند و امروز نیز یک واحد تولیدی و صنعتی به بهره‌برداری رسید که در ارتقای تولید و ایجاد اشتغال تعدادی از جوانان نقش دارد.

وی گفت: این مجموعه تولیدی با ظرفیت تولید سالانه ۳۳۰ هزار تن، ۲۳ اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

در آیینی با حضور استاندار بوشهر، مدیر عامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی، معاون اقتصادی استاندار، فرماندار بوشهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط، به مناسبت هفته دولت، شرکت تولیدی تایل گچی، سقف کاذب و قطعات فلزی با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 6925518

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