کارگروه «صدای مردم» ویژه شهرستان بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شیرافکن یکشنبه شب در پایان ملاقات چهره به چهره استاندار و برگزاری کارگروه صدای مردم اظهار کرد: در ملاقات عمومی استاندار که با حضور تعدادی از شهروندان شهرستان بوشهر برگزار شد، موضوعاتی در حوزه اشتغال بهزیستی، تسهیلات بانکی، طرح‌های اقتصادی و همچنین حوزه سرمایه‌گذاری مطرح که با حضور مدیران ذیربط، بررسی و بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، پیگیری می‌شوند.

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر افزود: امروز کارگروه صدای مردم در شهرستان بوشهر با حضور استاندار بعنوان رئیس کارگروه و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

دبیر کارگروه صدای مردم استان بوشهر خاطرنشان کرد: کارگروه صدای مردم یکی از کارگروه‌های ابلاغی از سوی نهاد ریاست جمهوری است که موضوعات عمومی که دایره شمول آن بسیار است و مخاطبان زیادی دارد را تحت پوشش قرار داده و به صورت جدی پیگیری می‌کند.

شیرافکن تصریح کرد: در نخستین نشست کارگروه صدای مردم، ۴ موضوع شهرستان بوشهر با حضور نمایندگان مردم بررسی شد.

وی گفت: آنتن‌دهی تلفن همراه در شهرستان بوشهر، مشکلات برق جزیره شیف، تعاونی مسکن در عالیشهر و مشکلات آب و فاضلاب محلات جنوبی بوشهر در این کارگروه مطرح شد که پیگیری آنها انجام می‌شود.