واحدهای صنفی بدون پروانه بیشترین آسیب را به اصناف وارد می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قهرمانی مطلق در جمع اعضای کمیسیون شهرداری مجمع امور صنفی همدان با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بعنوان یک معظل افزود: وضعیت اصناف شهر همدان باید ساماندهی شود.

حسن قهرمانی مطلق تعامل بین کمیسیون شهرداری مجمع امور صنفی، شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان را در راستای رفع مشکل صدور پروانه کسب صنوف آلاینده ضروری دانست.

وی تاکید کرد: نظارت و رفع مشکل صنوف فاقد پروانه باید با برنامه ریزی مشخص و در مدت معلوم تعیین تکلیف شود.

قهرمانی مطلق مطالعه ساماندهی صنوف آلاینده را نخستین گام در راستای رفع مشکل خواند و افزود: حرکت جدید مجمع امور صنفی همدان به منظور ساماندهی اصناف شهر همدان حرکتی مطلوب و قابل تقدیر است.

فرماندار همدان خواستار ترسیم چشم انداز بلند مدت فعالیتهای تجاری در شهر همدان شد و اظهار داشت: همدان بهشت شهرهای غرب کشور و پویا بودن اصناف در این راستا بسیار مهم است.

فرماندار همدان با بیان اینکه مجمع امور صنفی باید از سیسی کاری دوری کند، گفت: برای برای نیل به اهداف سیاسی خود از اصناف سوء استفاده کنند که باید هوشیار بود و دقت بیشتری به خرج داد.

قهرمانی مطلق نقش اصناف در اقتصاد مقاومتی را قابل توجه ارزیابی و عنوان کرد: اصناف و بازاریان در پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و تمام عرصه های مهم حضور موثر داشته اند و امروز نیز با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می توانند دربهبود امور اقتصادی کشور ایفای نقش کنند.

وی افزود: در جامعه دید مسئولان به اصناف همواره به عنوان یک پایگاه اجتماعی برجسته قابل احترام بوده است.

فرماندار همدان قیمت و کیفیت مناسب ارائه خدمات در همدان را عامل جلب مشتری از سایر شهرستانها و استانهای همجوار دانست و گفت: اصناف همدان با تلاش خود این موقعیت را کسب کرده اند و در راستای حفظ و گسترش آن باید نظارت بیشتری برفعالیتهابی صنفی انجام شود.

در این دیدار رئیس مجمع امور صنفی همدان و اعضای کمیسیون شهرداری مجمع امور صنفی به مهمترین مسائل و مشکلات اصناف در شهر همدان اشاره کردند و در این خصوص راهبردهایی مصوب شد.

عدم صدور پروانه کسب واحدهای صنفی آلاینده بدون تعیین تکلیف، عدم تناسب عوارض تکلیفی برخی از اصناف در مقایسه با درآمدهای آنها، فعالیت برخی اصناف در کاربریهای متفاوت، لزوم اتخاذ راهکارهای حمایتی از اقشار آسیب پذیر متقاضی فعالیتهای صنفی، نظارت برواحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از جمله مهمترین مسائل طرح شده در این جلسه بود.