از رامبد جوان تا قیاسی و علیخانی نامزدهای چهره تلویزیونی جشن حافظ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، نامزدهای بخش بهترین چهره تلویزیونی و بهترین برنامه ترکیبی بیست و چهارمین مراسم سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر (تندیس حافظ) اعلام شدند.
امسال برای اولین بار در این رویداد بخش برنامه ترکیبی اضافه شده است.
نامزدهای این بخش عبارتند از:
بهترین چهره تلویزیونی:
۱. رامبد جوان (کارناوال)
۲. ابوطالب حسینی (فان ۳۶۰)
۳. سروش صحت (اکنون)
۴. احسان علیخانی (جوکر)
۵. عادل فردوسیپور (فوتبال ۳۶۰)
۶. امیرحسین قیاسی (نیمهشب)
بهترین برنامه ترکیبی:
۱. اکنون (تهیهکننده و کارگردان: محمدرضا رضاییان)
۲. جوکر (تهیهکننده و کارگردان: احسان علیخانی)
۳. صداتو (تهیهکننده و کارگردان: حامد جوادزاده)
۴. کارناوال (تهیهکننده: محمد شریفی، کارگردان: رامبد جوان)
۵. ممیزی (تهیهکننده و کارگردان: حامد جوادزاده)
بیست و چهارمین مراسم حافظ ۲۹ آذر در تهران برگزار میشود.
