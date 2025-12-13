از رامبد جوان تا قیاسی و علیخانی نامزدهای چهره تلویزیونی جشن حافظ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، نامزدهای بخش بهترین چهره تلویزیونی و بهترین برنامه ترکیبی بیست و چهارمین مراسم سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر (تندیس حافظ) اعلام شدند.

امسال برای اولین بار در این رویداد بخش برنامه ترکیبی اضافه شده است.

نامزدهای این بخش عبارتند از:

بهترین چهره تلویزیونی:

۱. رامبد جوان (کارناوال)

۲. ابوطالب حسینی (فان ۳۶۰)

۳. سروش صحت (اکنون)

۴. احسان علیخانی (جوکر)

۵. عادل فردوسی‌پور (فوتبال ۳۶۰)

۶. امیرحسین قیاسی (نیمه‌شب)

بهترین برنامه ترکیبی:

۱. اکنون (تهیه‌کننده و کارگردان: محمدرضا رضاییان)

۲. جوکر (تهیه‌کننده و کارگردان: احسان علیخانی)

۳. صداتو (تهیه‌کننده و کارگردان: حامد جوادزاده)

۴. کارناوال (تهیه‌کننده: محمد شریفی، کارگردان: رامبد جوان)

۵. ممیزی (تهیه‌کننده و کارگردان: حامد جوادزاده)

بیست و چهارمین مراسم حافظ ۲۹ آذر در تهران برگزار می‌شود.