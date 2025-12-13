به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن آذرهمایون ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی و با حضور به‌موقع نیروی انتظامی، پنج نفر از عرضه‌کنندگان مواد مخدر در شهرستان دهگلان شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی دستگیر شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دهگلان افزود: پس از دریافت مجوز از دادستان دهگلان و در اقدامی قاطع، پنج عرضه‌کننده مواد مخدر در سطح شهر شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضا است

در ادامه، کاظم شرکائیان دادستان دهگلان نیز با تأکید بر اینکه آرامش و امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضا است، گفت: با همکاری نزدیک نیروی انتظامی، برخورد قاطع با عرضه‌کنندگان مواد مخدر در دستور کار قرار دارد و این افراد در عملیات‌های هماهنگ شناسایی و طبق قانون با آنان برخورد می‌شود.

دادستان دهگلان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از محل‌های عرضه مواد مخدر در سطح شهرستان، موضوع را از طریق مراجعه به دادستانی یا تماس با پلیس ۱۱۰ به اطلاع پلیس و دستگاه قضائی برسانند.