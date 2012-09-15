به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار روز دوم هفته هشتم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت 19:45 امروز شنبه بین تیمهای استقلال تهران و راه آهن در ورزشگاه آزادی آغاز شد که در پایان نیمه اول شاگردان امیرقلعه نویی با تنها گل دقیقه 9 آرش برهانی نیمه اول را با پیروزی به پایان بردند. در این نیمه بهادر عبدی در دقیقه 36 یک ضربه پنالتی را به دستان مهدی رحمتی کوبید.
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال/
پیروزی استقلال برابر شاگردان دایی در پایان نیمه اول
نیمه اول دیدار تیم های فوتبال استقلال و راه آهن در شرایطی با برتری شاگردان قلعه نویی به پایان رسید که تیم راه آهن یک ضربه پنالتی را از دست داد.
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