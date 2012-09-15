پیروزی استقلال برابر شاگردان دایی در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار روز دوم هفته هشتم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت 19:45 امروز شنبه بین تیم‌های استقلال تهران و راه آهن در ورزشگاه آزادی آغاز شد که در پایان نیمه اول شاگردان امیرقلعه نویی با تنها گل دقیقه 9 آرش برهانی نیمه اول را با پیروزی به پایان بردند. در این نیمه بهادر عبدی در دقیقه 36 یک ضربه پنالتی را به دستان مهدی رحمتی کوبید.