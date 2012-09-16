به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه تنگستان به هماهنگی‌های صورت گرفته برای اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: سی و دومین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی با شکوه هرچه تمام تر و با حضور بسیجیان دریا دل،نیروهای نظامی و انتظامی برگزار می شود. بیش از 63 برنامه متنوع ویژه رده‌های مقاومت بسیج شهرستان و پنج برنامه شاخص و ویژه هفته دفاع مقدس در شهرستان تنگستان برگزار می‌شود .

وی 31 شهریور ماه را سالروز آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی خواند و گفت: در این روز که یاد آور حماسه‌های بی‌دریغ و مقاومت جانانه ملت ایران در مقابل کفر جهانی است مراسم باشکوه رژه نیروهای بسیجی و نظامی در سطح شهرستان برگزار می‌شود. به یاد سردار بزرگ جنوب رئیس علی دلواری بیش از 30 سوارکار بسیجی ملبس به لباس محلی تنگستان در جلوی جایگاه رژه خواهند رفت و یاد و خاطره آن شهید والا مقام را گرامی می‌دارند .

برگزاری دوهزار ویژه برنامه دفاع مقدس در استان بوشهر

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان بوشهر گفت: شعار هفته دفاع مقدس امسال 'چگونه با فرهنگ شهیدان به جنگ تحریم ها برویم' است و بیش از دو هزار برنامه توسط بسیج، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، جهاد و دیگر تشکل ها در هفته دفاع مقدس در این استان اجرا می شود که این برنامه های متنوع با هدف معرفی افتخارات دوران دفاع مقدس به عنوان نماد و الگوی مقاومت، ایثار و شهادت به ملتهای مسلمان، آشنایی با دستاوردهای دفاع مقدس و ارتباط آن با پیشرفت و توانمندی های کنونی ایران اسلامی، تقویت فضای معنوی و اخلاقی جامعه، نمایش اقتدار نیروهای مسلح و قدرت بازدارندگی برگزارخواهد شد.

سرهنگ احمد موحد افزود: به همین مناسبت رونمایی از کتاب های 'رویای خونین' خاطرات حاج علی احمدی پور یکی از پیشکسوتان دفاع مقدس، 'دریامردان نادر' مربوط به حماسه شهدای خلیج فارس، توزیع پوستر، غبارروبی قبور مطهر شهدا، تجلیل از کارمندان جانباز و ایثارگر و برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی از مهم ترین برنامه های سی و دومین سالگرد هفته دفاع مقدس در این استان است.

وی اظهارداشت: یادواره شهدای همه پایگاه های مقاومت، مسابقه پیامکی با موضوع دفاع مقدس، برگزاری اردوهای فرهنگی تفریحی، همایش زنان ایثارگر بسیجی، همایش نخبگان و پیشکسوتان، همایش بصیرت افزایی و ولایتمداری، زنگ مقاومت، تجلیل از سربازان نمونه نیروهای مسلح و مراسم شب خاطره از دیگر برنامه هایی است که در این ایام اجرا می شود.

برگزاری 150 ویژه برنامه دفاع مقدس در شهرستان دیر

فرمانده سپاه ناحیه دیر گفت: امسال 150برنامه ویژه دفاع مقدس درقالب برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاسی اجرا می شود که می‌توان به تجلیل از پاسداران ایثارگر، تجلیل از سربازان نمونه ناحیه های مقاومت و نواختن زنگ مقاومت در مدارس شهرستان دیر اشاره کرد.

سرهنگ حسن فخرایی به دیگر برنامه‌های این هفته در شهرستان دیر اشاره کرد و افزود: افتتاح چهار ساختمان پایگاه مقاومت، دیدار از خانواده معظم شهدا، یادواره شهید احمد انیسه، تجلیل از شهدای عملیات ثامن الائمه، همایش نقش زنان در دفاع مقدس و شب خاطره از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان دیر است.

اجرای 186 برنامه در هفته دفاع مقدس در شهرستان بوشهر

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر گفت: بیش از 186 برنامه متنوع در این شهرستان با همت و تلاش فرماندهان و حوزه های مقاومت سپاه شهرستان بوشهر اجرا خواهد شد که غبار روبی مزار شهدا، برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس، مراسمات خاطره گویی، سرکشی از خانواده شهدا، مسابقات فرهنگی هنری، تجلیل از ایثار گران و ... از مهمترین برنامه های اجرائی این هفته در شهرستان بوشهر است.

سرهنگ یدالله مرادی افزود: آنچه در دوران هشت سال دفاع مقدس زمینه های دفاع، ایستادگی و پیروزی ما را در مقابل تهاجمات همه جانبه دشمنان اسلام و قرآن را فراهم نمود چیزی جزء اعتقادات، پیروی از ولایت فقیه و روحیه ایثار و شهادت طلبی رزمندگان اسلام نبود. با توجه به اینکه هفته دفاع مقدس زمان اندکی است بتوان دلاور مردی ها و رشادت‌های رزمندگان اسلام را به نسلهای بعدی انتقال داد اما با برنامه ریزی دقیق می توان این مهم را به خوبی انجام داد.

اجرای 25 برنامه در هفته دفاع مقدس در حوزه کارگری بوشهر

فرمانده حوزه کارگری سپاه شهرستان بوشهر گفت: امسال با تلاش و همکاری فرماندهان پایگاههای مقاومت حوزه کارگری سپاه شهرستان بوشهر 25 برنامه فرهنگی ورزشی به مناسبت هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد که خاطره گویی دوران دفاع مقدس، سرکشی از خانواده شهدا، تجلیل از ایثارگران، مسابقات ورزشی، مسابقات فرهنگی، اهداء خون و ... از اهم برنامه های اجرائی این هفته است.

سرگرد شهرام نوذری افزود: در طول 33 سال عمر با برکت انقلاب اسلامی هر چه پیشرفت داشته ایم مرهون دلاور مردی های ایثار گران شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است و آنچه باعث می شود ما در ادامه راه موفق باشیم پیروی از راه شهدا و وحدت کلمه در سایه اطاعت از ولایت فقیه می باشد.

100 برنامه طی هفته دفاع مقدس در شهرستان دشتی برگزار می‌‌شود

فرمانده سپاه دشتی با بیان اینکه از مهم‌ترین برنامه‌های سپاه تشکیل و اجرای حلقه‌های شجره طیبه صالحین است، گفت: طی هفته دفاع مقدس بیش از 100 برنامه مختلف فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و ورزشی توسط سپاه دشتی برگزار می‌شود.

حاجی‌زاده مسئول طرح صالحین سپاه دشتی نیز گفت: مربیان شجره طیبه صالحین که در بین حلقه‌های صالحین سخنی می‌گویند باید خود به آن عمل کنند زیرا باعث جذب و صید دل جوانان خواهد شد و بر همین اساس مربیان و سرگروه‌های حلقه‌های صالحین باید به دقت نسبت به مسائل و خاطرات الهام‌بخش تأمل کنند و از آن درس بگیرند.

وی ضمن محکوم کردن ساخت فیلم توهین‌آمیز به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام(ص) یادآور شد: تمام این توطئه‌ها توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی و اجرا می‌شود و نشان‌دهنده ناتوانی، ذلت و خواری استکبار در مقابل اسلام

همایش تجلیل از زنان ایثارگر تنگستانی در هفته دفاع مقدس

فرمانده بسیج خواهدان تنگستان گفت:همزمان با هفته دفاع مقدس در ششم مهر ماه همایش تجلیل از زنان ایثارگر تنگستان در پایگاه نرجس شهر اهرم برگزار می شود. این همایش باحضور خانواده شهداء وایثارگران بسیجی به منظور ظرفیت سازی از توان زنان و ایجاد زمینه ارتباط با زنان ایثارگر ضمن پاسداشت ارزشهای الهی و معنوی آنان است، برگزار می‌شود.

سیده شریعت حسینی افزود: نقش زنان و مسئولیت آنان در شکل گیری جامعه را نباید فراموش کرد، زنان در جامعه اسلامی مسئولیت خطیری دارند که البته باید الگوها و اسوه‌ها در این عرصه معرفی شوند. زنان جامعه اسلامی فرهنگ نسل های آینده را ترسیم می کنند و ما بر آن هستیم تا به منظور آشنایی بیشتر، و الگو سازی از زنان ایثارگر و برتر همایش تجلیل از این اسوه های جامعه را برگزار کنیم.

برپایی 66 ویژه‌برنامه هفته دفاع مقدس در عسلویه

بخشدار ویژه عسلویه از برپایی 66 ویژه ‌برنامه هفته دفاع مقدس در عسلویه خبر داد و اظهار داشت: گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در سطح جامعه امری لازم و مهم است و باید مورد توجه مسئولان و مردم قرار گیرد. افزایش سطح کیفی برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی در جامعه امری مهم و تاثیرگذار است که باید مورد عنایت همه قرار گیرد.

عبدالله نادری اضافه کرد: مراسمات هفته دفاع مقدس باید با شکوه هر چه تمام‌تر برگزار شود و تمام دستگاه‌های اجرایی با ناحیه مقاومت نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند. رژه نیروهای مسلح، غبارروبی گلزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا، خاطره‌گویی و شب شعر و برپایی نمایشگاه و پیاده‌روی همگانی از جمله برنامه‌های هفته دفاع مقدس در عسلویه است

برگزاری 30 ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در چغادک

فرمانده حوزه مقاومت چغادک گفت: مردم ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس با کمترین امکانات نظام توانستند بیشترین لطمات به دشمنان اسلام وارد آوردند. همت و عزتمندی مردم کشورمان همراه با اطاعت از ولایت فقیه و وحدت توانست در این جنگ نا برابر ما را نه تنها به پیروزی رسانده بلکه باعث شد تا شیوه های مقابله با استکبار نیز جهانیان انتقال دهد.

سرگرد رضا اوژن خاطر نشان کرد: حوزه مقاومت رمضان شهر چغادک با همکاری ادارات سعی کرده برنامه هایی در خور شان شهدا، رزمندگان، خانواده شهدا و ... برگزار کنند. بیش از 30 برنامه متنوع در 11 پایگاه مقاومت حوزه رمضان شهر چغادک برگزار خواهد شد که تجلیل از ایثار گران شهر چغادک با حضور فرماندهی ناحیه بوشهر در گلزار شهدا و اعزام تیم پزشکی در قالب اردوی جهادی به مناطق محروم و غبارروبی قبور شهدای گمنام عالی شهر از مهمترین برنامه های هفته دفاع مقدس در شهر چغادک است .