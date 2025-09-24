  1. استانها
فرمانده سپاه شهرستان بوشهر: ۵۰۰ برنامه هفته دفاع مقدس اجرا می‌شود

بوشهر- فرمانده سپاه شهرستان بوشهر از اجرای ۵۰۰ ویژه‌برنامه توسط پایگاه‌های مقاومت بسیج بوشهر در هفته دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا شهابی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با مرور حماسه‌ها و تجارب دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس نماد ایستادگی و رشادت مردمی است که از میان آنها نوجوانان ۱۲ ساله تا جوانان ۲۲ ساله، جان‌فشانی کردند و حتی فرماندهی لشکرهای بزرگ را بر عهده داشتند.

وی تأکید کرد: بسیاری از فرماندهان و شهدای نامدار مانند سرداران قاسم سلیمانی، محمد ابراهیم همت، حسین خرازی، مهدی زین‌الدین و سایر بزرگان دفاع مقدس محصول همین عرصه هستند و اگر آن روزها نبود، امروز این اسطوره‌ها را نمی‌شناختیم.

سرهنگ شهابی دفاع مقدس را گنجینه ارزشمندی دانست و افزود: امام خمینی (ره) این جنگ را به گنج تشبیه کردند، چرا که سبب شد جمهوری اسلامی ایران علیرغم کمبودها و محدودیت‌ها، به خودکفایی و ارتقای قدرت دفاعی، به‌ویژه در عرصه موشکی و پهپادی دست پیدا کند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر تأکید کرد: همین اقتدار موجب شد دشمنان در جنگ‌های اخیر جرات تعرض به کشور را نداشته باشند.

وی به بخشی از دستاوردهای دفاع مقدس اشاره داشت و گفت: عملیات‌هایی چون والفجر ۸ و احداث پل بعثت روی اروندرود در حین بمباران دشمن، نماد توانمندی رزمندگان ایران بود و امروز نیز باید با افزایش روزافزون قدرت نظامی و وحدت، مسیر مقاومت را ادامه دهیم.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، نزدیک به ۵۰۰ برنامه در سطح پایگاه‌های مقاومت شهری و روستایی برنامه‌ریزی شده که ۳۰ برنامه آن به صورت شاخص از جمله غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، تجلیل از رزمندگان و برپایی همایش‌های فرهنگی و انقلابی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین سه شب متوالی در میدان انقلاب و گلزار شهدا بوشهر، برنامه‌های شب‌های شیدایی و تجلیل از رزمندگان با حضور نیروهای مسلح برگزار می‌شود.

سرهنگ شهابی نقش رسانه‌ها را در انتقال ارزش‌ها و پیام‌های انقلاب اسلامی حیاتی دانست و ضمن قدردانی از فعالان این عرصه گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی، بسیج سازندگی سپاه شهرستان پویش‌هایی برای جمع‌آوری و اهدا لوازم‌التحریر و کفش به دانش‌آموزان مناطق محروم برگزار کرده و این حرکت در مراحل بعد نیز تداوم خواهد داشت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بوشهر از توزیع ۱۵۰ بسته نوشت‌افزار خبر داد و بیان کرد: به مناسبت هفته دفاع مقدس و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۵۰ بسته لوازم‌التحریر، کیف، کفش و لباس بین دانش‌آموزان نیازمند در شهر و روستا شهرستان بوشهر توزیع شد و این مهم همچنان ادامه دارد.

