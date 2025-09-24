به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا شهابی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با مرور حماسه‌ها و تجارب دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس نماد ایستادگی و رشادت مردمی است که از میان آنها نوجوانان ۱۲ ساله تا جوانان ۲۲ ساله، جان‌فشانی کردند و حتی فرماندهی لشکرهای بزرگ را بر عهده داشتند.

وی تأکید کرد: بسیاری از فرماندهان و شهدای نامدار مانند سرداران قاسم سلیمانی، محمد ابراهیم همت، حسین خرازی، مهدی زین‌الدین و سایر بزرگان دفاع مقدس محصول همین عرصه هستند و اگر آن روزها نبود، امروز این اسطوره‌ها را نمی‌شناختیم.

سرهنگ شهابی دفاع مقدس را گنجینه ارزشمندی دانست و افزود: امام خمینی (ره) این جنگ را به گنج تشبیه کردند، چرا که سبب شد جمهوری اسلامی ایران علیرغم کمبودها و محدودیت‌ها، به خودکفایی و ارتقای قدرت دفاعی، به‌ویژه در عرصه موشکی و پهپادی دست پیدا کند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر تأکید کرد: همین اقتدار موجب شد دشمنان در جنگ‌های اخیر جرات تعرض به کشور را نداشته باشند.

وی به بخشی از دستاوردهای دفاع مقدس اشاره داشت و گفت: عملیات‌هایی چون والفجر ۸ و احداث پل بعثت روی اروندرود در حین بمباران دشمن، نماد توانمندی رزمندگان ایران بود و امروز نیز باید با افزایش روزافزون قدرت نظامی و وحدت، مسیر مقاومت را ادامه دهیم.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، نزدیک به ۵۰۰ برنامه در سطح پایگاه‌های مقاومت شهری و روستایی برنامه‌ریزی شده که ۳۰ برنامه آن به صورت شاخص از جمله غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، تجلیل از رزمندگان و برپایی همایش‌های فرهنگی و انقلابی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین سه شب متوالی در میدان انقلاب و گلزار شهدا بوشهر، برنامه‌های شب‌های شیدایی و تجلیل از رزمندگان با حضور نیروهای مسلح برگزار می‌شود.

سرهنگ شهابی نقش رسانه‌ها را در انتقال ارزش‌ها و پیام‌های انقلاب اسلامی حیاتی دانست و ضمن قدردانی از فعالان این عرصه گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی، بسیج سازندگی سپاه شهرستان پویش‌هایی برای جمع‌آوری و اهدا لوازم‌التحریر و کفش به دانش‌آموزان مناطق محروم برگزار کرده و این حرکت در مراحل بعد نیز تداوم خواهد داشت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بوشهر از توزیع ۱۵۰ بسته نوشت‌افزار خبر داد و بیان کرد: به مناسبت هفته دفاع مقدس و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۵۰ بسته لوازم‌التحریر، کیف، کفش و لباس بین دانش‌آموزان نیازمند در شهر و روستا شهرستان بوشهر توزیع شد و این مهم همچنان ادامه دارد.