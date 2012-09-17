عبدالعظیم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر چه اجرای طرحهای تولیدی و خدماتی در شرق اصفهان سبب اشتغالزایی در این منطقه میشود، اظهار داشت: اما مسئولان باید نیازهای شرق اصفهان را شناسایی کنند و متناسب با این نیازها به جبران خسارتهای ناشی از خشکسالی در این منطقه بپردازد.
وی به اجرای طرح زنبورداری همزمان با هفته تعاون در شرق اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: اجرای این طرحها تنها میتواند ظرفیتهای بالفعل این منطقه را به یک ظرفیت بالقوه تبدیل کند.
معاون امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان با تاکید بر اینکه خشکسالیهای اصفهان طی سالهای گذشته خسارات بسیاری را به کشاورزان شرق اصفهان وارد کرده، بیان داشت: راهکاری اصولی برای ساماندهی کشاورزی شرق اصفهان ارائه شود و جبران و کاهش خسارتهای وارد شده به شرق اصفهان به یک راهکار منطقی نیاز دارد.
وی تصریح کرد: مسئولان استان باید اعتبارات ویژهای را برای ساماندهی وضعیت کشاورزان شرق استان و معیشت آنها اختصاص بدهند.
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