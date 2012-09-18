خرید سه فروند هواپیمای ایرباس در خراسان شمالی/ بلندپروازی در بجنورد

به گزارش خبرنگار مهر، تنها فرودگاه خراسان شمالی در غرب بجنورد و در فضایی به وسعت 240 هکتار، فعالیت رسمی خود را از سال 83 آغاز کرد و بر اساس طرح توسعه آن قرار بود با افزایش 60 هکتار، مساحت این فرودگاه به 300 هکتار توسعه یابد.

طرح توسعه فرودگاه بجنورد بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان به اجرا درآمد و این فرودگاه آماده انجام پروازهای خارجی شد.

پیش از این در فرودگاه بجنورد دو فروند هواپیمای فوکر 100 در دو روز هفته و یک فروند هواپیمای ATR در پنج روز از هفته و روزانه با یک پرواز رفت و برگشت، کار جابجایی مسافران در مسیر بجنورد به تهران را انجام می‌دادند.

نیاز مردم استان بیش از این بود و اصلی‌ترین خواسته آن‌ها نیز برقراری پروازهای خارجی با اولویت حج عمره و عتبات عالیات، خواسته‌ای که به نظر می‌رسد با خرید هواپیماهای جدید و ورود یک شرکت خصوصی دیگر به آسمان خراسان شمالی، کم کم رنگ واقعیت به خود گرفته است.

پیش از این مدیر فرودگاه بین المللی بجنورد گفته بود که با اجرای طرح توسعه، فرودگاه مرکز خراسان شمالی آماده انجام پروازهای خارجی است.

محمود امانی اضافه کرده بود که تمامی تجهیزات و امکانات لازم برای انجام پروازهای خارجی از فرودگاه بجنورد خریداری شده و این فرودگاه آمادگی انجام خدمات پروازی با اولویت عتبات عالیات و حج عمره را دارد.

وی افزوده بود که در روزانه 200 بلیت در مسیر بجنورد - تهران در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد که به دلیل استقبال مردم، به دنبال افزایش یک خط پرواز جدید به صورت رفت و برگشت در مسیر بجنورد به تهران هستیم.

معاون هماهنگی امور استانداری خراسان شمالی نیز در همان زمان و در جریان بازدید از روند اجرای طرح توسعه فرودگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، از رایزنی و استقبال شرکت‌های هواپیمایی برای برقراری پروازهای بین المللی از فرودگاه بجنورد خبر داد.

احمد رضا عفتی گفت که این پروازها به محض اتمام پروژه گسترش باند فرودگاه و همچنین ترمینال خارجی ایجاد می‌شود.



وی افزود: این پروازها با اولویت عتبات عالیات و همچنین سوریه انجام خواهد شد و با برقراری آن از مشکلات ایاب و ذهاب شهروندان برای حضور در سایر فرودگاه‌ها کاسته می‌شود.

ورود شرکت‌های خصوصی تازه نفس

خرداد ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی از درخواست یک شرکت هواپیمایی در استان، برای تامین اعتبار به منظور خرید هواپیمای خصوصی خبر داد.

محمدرضا کفاشی گفت: شرکت هواپیمایی اترک متعلق به بخش خصوصی در این استان درخواست تامین اعتبار برای خرید هواپیمایی خصوصی کرده است.

وی افزود: درخواست این شرکت هواپیمایی برای بررسی کارشناسی در اختیار اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی قرار گرفته است.

کفاشی عنوان کرد: این شرکت به دنبال خرید هواپیمایی مسافربری برای جا به جایی مسافران در فرودگاه‌های کشور با اولویت خراسان شمالی است.

وی تصریح کرد: در صورت تایید طرح توجیهی این شرکت توسط اداره کل راه و شهرسازی استان، تقاضای این شرکت برای تامین اعتبار به صندوق توسعه ملی ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی پنج درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی یعنی حدود 1.5 میلیارد دلار صرف خرید هواپیما می‌شود، افزود: خراسان شمالی به دلیل نیازی که برای تامین هواپیما برای جا به جایی هوایی مسافر بین بجنورد و تهران و سایر استان‌ها و حتی مسیرهای بین المللی دارد، موافق خرید هواپیما از سوی بخش خصوصی است.

خرید سه فروند هواپیمای ایر باس 320

به نظر می‌رسد با خبر جدید قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی وعده انجام پروازهای خارجی و سر و سامان گرفتن پروازهای بجنورد در حال تحقق است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از خرید سه فروند هواپیمای ایرباس 320 در این استان خبر داده است.

عطاءالله قادری با اشاره به اینکه این استان پتانسیل‌های لازم برای افزایش تعداد پروازها را دارد، می‌گوید: در این راستا شرکت هواپیمایی اترک در بجنورد راه اندازی شده و به احتمال زیاد فعالیت خود را از آبان ماه سال جاری آغاز می‌کند.

وی با بیان اینکه این شرکت سه فروند هواپیمای ایرباس 320 را برای انجام پرواز از فرودگاه بجنورد خریداری کرده است، اضافه می‌کند: در حال حاضر یک فروند از این هواپیما وارد تهران شده و دو فروند دیگر نیز بزودی وارد کشور می‌شوند.

قادری می‌افزاید: آشیانه و مرکزیت پرواز یک فروند از این هواپیماها در بجنورد و دو فروند هواپیمای دیگر نیز احتمالا در تهران و مشهد خواهد بود.

وی با تاکید بر استقبال شهروندان خراسان شمالی از مسافرت هوایی و نیز اعلام نیازهایی که در این زمینه صورت گرفته است، می‌گوید: به یقین با آغاز به کار این شرکت، هیچ کدام از صندلی‌های این هواپیماها خالی نخواهند ماند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی اضافه می‌کند که به غیر از شرکت هواپیمایی اترک مسئولان استان به دنبال مشارکت دیگر شرکت‌های هواپیمایی نیز در بخش حمل و نقل هوایی استان هستند.

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