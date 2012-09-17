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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

نمایشگاه تایپوگرافی "ادبیات کهن" در شهرستان کهگیلویه برپا شد

نمایشگاه تایپوگرافی "ادبیات کهن" در شهرستان کهگیلویه برپا شد

دهدشت - خبرگزاری مهر: نمایشگاه تایپوگرافی ادبیات کهن در سالن نگارخانه "شهید افرازی" مجتمع فرهنگی و هنری دهدشت گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه این مراسم افزود: در این نمایشگاه آثار هنرمند جوان "آریو جوشن"، عضو انجمن هنرهای تجسمی شهرستان کهگیلویه بر روی دیوار رفته است.

وی بیان کرد: 35 اثر این هنرمند با الهام از ادبیات کهن تهیه و در معرض دید عموم گذاشته شده است.

خردمند با بیان اینکه تایپوگرافی شاخه ‌ای از گرافیک است که با استفاده از حروف چاپی کاراکتر ثابتی را به حروف می ‌دهد و با تغییرات مختلف، به مفهوم و هدف گرافیست نزدیک می‌ شود، اظهار داشت: این نمایشگاه تا سوم مهرماه پذیرای علاقمندان به هنر  تایپوگرافی است.

وی عنوان کرد: طراحی این نوع تایپوگرافی که در آن حروف شکل یک جسم را می سازند، نیاز به خلاقیت زیادی دارد.

کد مطلب 1698285

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