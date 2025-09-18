کتاب «کهن بوم» با روایت شعرگونه تاریخ ایران در دهدشت رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه با حضور هنرمندان، نویسندگان و مسئولان کتاب «کهن بوم» روایت منظوم تاریخ کهن ایران در قالب ۵۰۰۰ بیت در شهر دهدشت رونمایی شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه در آئین رونمایی از کتاب کهن بوم «روایت منظوم تاریخ ایران از ابتدا تا عصر حاضر»، گفت: این کتاب روایت شعر واثر فاخری از تاریخ ایران است.

عبدالکریم عبودی اظهار کرد: کتاب سند فرهنگی و حیات جوامع و یکی از ملاک‌های پیشرفت جامعه‌هاست در واقع کتاب اتصال بی مرز بین افراد جامعه برقرار می‌کند و این پیوند، پیوندی ناگسستنی است.

وی بیان کرد: متأسفانه امروزه فضای مجازی به دارد جای کتاب را می‌گیرد، این نکته را باید مدنظر داشته باشیم که حتی ورق زدن فیزیکی کتاب نیز بر روان تأثیر دارد، در این خصوص هم دستگاه‌های فرهنگی و هم خود خانواده‌ها باید تلاش کنیم به سمتی برویم که این سرانه مطالعه در جامعه افزایش پیدا کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه ادامه داد: دلیل تأثیرگذاری بیشتر کتاب «کهن بوم» می‌تواند این باشد که به زبان شعر نوشته شده و تاریخ کهن ایران را از ابتدا تاکنون نگارش کرده، چرا که شعر می‌تواند در ذهن مخاطب ماندگاری بیشتر داشته باشد.

وی ضمن تشکر از احمدرضا فضیلت منش نویسنده کتاب گفت: این جوان تلاشگر و مستعد است باید حمایت شود او تاریخ ایران را با بیش از ۵۰۰۰ بیت به صورت منظوم نوشت این کاری بس سنگین و سترگ است.