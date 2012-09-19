7 ماه از آزادسازی حریم فلک الافلاک گذشت/ کام قلعه هنوز تلخ است

به گزارش خبرنگار مهر، 20 سال مردم لرستان منتظر آزادسازی حریم بنای تاریخی قلعه فلک الافلاک بودند تا به گفته مسئولان در حریم این اثر باستانی یک سایت فرهنگی، گردشگری ایجاد شود.

این در حالیست که از تاریخ آزادسازی حریم این بنای باستانی توسط دانشگاه لرستان بیش از هفت ماه می گذرد ولی هنوز هیچ گونه عملیات زیباسازی و ساماندهی در این محل صورت نگرفته است تا نه مسافران نوروزی و نه مسافران تابستانی شاهد برنامه هایی که پیش از این مسئولان میراث فرهنگی از آن سخن می گفتند نباشند.

در این راستا در اتفاقی عجیب به بهانه ایجاد کمپ و پارکینگ برای اسکان مسافران نوروزی در حریم آزادشده فلک الافلاک در محدوده دانشگاه لرستان، همزمان با ایام تعطیلات نوروزی چشمه ورودی به این محوطه و درختان و حوض وسط محوطه دانشگاه تخریب شد.

این در حالیست که به نظر می رسید در آستانه نوروز و با آزادسازی حریم فلک الافلاک از حصار ساختمانهای دانشگاه شاهد ایجاد یک فضای تفریحی و زیبا برای استقبال از مسافران در حریم این بنای تاریخی باشیم.

با این حال نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه با تخریب فضای سبز موجود در این محل که قدمتی تاریخی دارد و چیدمان آن به دوره قاجار بر می گردد یکی از زیبایی های حریم این بنای تاریخی به یغما رفت.

بعد از پایان تعطیلات نوروزی شاهد تبدیل حریم قلعه به پارکینگ و محل اجتماع مینی بوس های شهری بودیم تا برای مدت چند ماه این محل که به نظر می رسید با توجه به حضور گردشگران باید دارای منظره زیبایی باشد با هجوم ماشین ها و البته زباله ها مواجه شود.

مرور عملکرد میراث فرهنگی در ساماندهی حریم قلعه فلک الافلاک نشان می دهد که تاکنون عزم جدی برای استفاده از فرصت آزادسازی این بنای تاریخی وجود نداشته است و تاکنون شاهد هیچ گونه عملیاتی مبنی بر ساماندهی، زیباسازی و ایجاد زیرساخت های گردشگری در این محل نبوده ایم.

آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک بعد از سالها رخداد خوشایندی بود که در زمان استانداری حبیب الله دهمرده به وقوع پیوست. با این حال این رخداد شیرین که می توانست تا ماهها و حتی سالها کام مردم خرم آباد را شیرین نگه دارد با بی توجهی در زمینه استفاده از این فرصت تاریخی در حال تبدیل شدن به فرصت سوزی دیگری است.

این روند که انتقادات رسانه ها و مسئولان را نیز در پی داشته است موجب شد تا سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در آخرین اظهار نظر خود از ساماندهی نمای ضلع شرقی قلعه تاریخی فلک‌الافلاک در نیمه دوم سال جاری خبر دهد.

عباس گودرزی با اعلام این خبر گفت: در ضلع شرقی این قلعه تاریخی، چشمه‌های آبی وجود دارد که هم اکنون آب این چشمه‌ها به شکلی بی‌هدف به هدر می‌رود و در قالب این طرح در نظر داریم تا با تعبیه آبشارهایی مصنوعی و با هدایت آب این چشمه‌ها، نمای ضلع شرقی را به شکلی زیبا درآوریم.

وی افزود: هم اکنون منتظر ابلاغ اعتبارات سال 91 هستیم و به محض تخصیص اعتبارات، عملیات اجرایی این طرح آغاز و سعی می کنیم این طرح را تا نوروز 92 به پایان برسانیم.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی لرستان افزود: هم اکنون عملیات مرمت برج و باروی این قلعه تاریخی نیز در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی چشمگیری داشته که با تخصیص اعتبارات سال مالی 91، روند اجرای کار نیز سرعت خواهد گرفت.

به هر روی هر چند که برای ساماندهی وضعیت کنونی فرصت زیادی از دست رفته است ولی امید می رود همین وعده نیز تحقق یابد تا حداقل مسافران نوروزی در سال آینده شاهد تحقق این وعده ها و بهره مندی از فضای مطلوب در حریم بنای تاریخی فلک الافلاک باشند.

وجود چشمه بی نظیر گلستان در حریم قلعه فلک الافلاک و درختان کهن چند ده ساله فرصتی ناب برای خلق تصاویری زیبا برای مسافران و بازدیدکنندگان از این اثر تاریخی است که باید از این فرصت نهایت استفاده را برد.

بنابر این گزارش، قلعه فلک الافلاک بر بلندای تپه ای باستانی و طبیعی در مرکز شهر خرم آباد واقع شده و دارای هشت برج و دو حیاط مستطیل شکل بوده است.

ارتفاع بلندترین دیوار این قلعه سترگ و باشکوه تا سطح تپه پنج متر و 22 سانتیمتر و مساحت کلی آن پنج هزار و 300 متر مربع و پلان بنای این قلعه تاریخی به صورت هشت ضلعی نامنظم است.

زیبایی و معماری شگفت انگیز قلعه فلک الافلاک موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد.

این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیکی خود در قرن چهارم هجری قمری به عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل بویه در آمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته شدن شهر جدید خرم آباد این قلعه نیز بنام خرم آباد معروف شد و احتمالا نام فلک الافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.

این بنای کم نظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره 883 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این قلعه در برخی منابع به نامهای "شاپور خواست"، سابر خواست" و "فلک الافلاک" نامگذاری شده است. در مجاور این قلعه باستانی چشمه پرآب نیز وجود دارد که زیبایی خیره کننده ای را به این بنای باستانی بخشیده است.