مروارید یخی در کاسه های بلور/فالوده کرمانی یادگاری از یخدانهای تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، کرمان علاوه بر زیره ، قالی، قهوه قوتو و پسته و پته های رنگارنگ که به نوعی به عنوان سوغات این شهر تاریخی محسوب می شود، کرمان در زمینه انواع خوراکی ها نیز بسیار غنی و از کلکسیونی کامل از صبحانه تا شام برخوردار است به گونه ای که هر فردی که وارد کرمان می شود می تواند در طول روز غذاها کاملا کرمانی و خوشم طعمی میل کند که در هیچ شهر دیگر سرو نمی شوند.

یکی از دسرهایی که در کرمان تهیه می شود و پس از گذشت قرنها هنوز مشتریهای زیادی را پای مغازه های کرمانی سرپا نگه می دارد فالوده کرمانی است.

این دسر منحصر به فرد کاملا متمایز از فالوده های دیگر شهرها است و طعم لذیذ آن هر فردی را به کوچه و باغهای قدیمی شهر کرمان می برد به خصوص که فروشندگان فالوده همچنان سعی می کنند در ارائه آن به مشتری به رسم و رسوم مردمان قدیم کرمان عمل کنند.

روزگار قدیم کرمان

روزگار قدیم زمانی که در کرمان یخچال برای تولید یخ نبود مردم کرمان با ابتکار عمل در معماری و تجاربی که داشتند آب قناتها را به شهر منتقل می کردند و سازه های عظیمی به عنوان یخدان در شهر ساخته بودند که شامل دیوارهای با ارتفاع چندین متر و ساختار ویژه بود در میان این دیوارهای نیز ساختمانهایی مخروطی شکل به صورت پله های ساخته بودند که همچنان تعداد قابل توجهی از آنها پا برجاست.

کرمانیها این سازه ها را به گونه ای می ساختند که در اوج گرمای تابستان درون ساختمانهای مخروطی شکل به شدت سرد می شد.

کارکنان این سازه ها در طول شب میلیمتر به میلیمتر بر روی زمین آب می ریختند و با سرمای ایجاد شده یخها را جمع آوری در یخدان نگهداری می کردند به این ترتیب مردم کرمان در تمام طول سال یخ مورد نیاز خود را تامین می کردند.

شهر هفت دروازه و مسافران خسته

در گذشته کرمان خندق و برج و بارویی داشت و برای ورود و خروج از شهر هفت دروازه در مناطق مختلف ساخته شده بود و در کنار این دروازه ها و همچنین در محله های پر جمعیت شهر سازه های عظیم یخدانها احداث شده بود.

وجود یخدانها و گرمای شدید زمستان موجب می شد فالوده فروشان کرمانی گاریهای چوبی خود را در کناره یخدانها مستقر کنند و رهگذران را به خرید معجونی کاملا کرمانی تشویق کنند و امروز نیز با گذشت سالها هنوز فالوده کرمانی مهمترین دسر کرمانی ها است که با طعم بید مشک، گلاب، نسترن و نعناع عرضه می شود.

این خوراکی لذیذ کرمانی شامل نشاسته های گلوله شده همچون مروارید، یخ، آب و عصاره گیاهی مطابق با سلیقه مصرف کننده و شیره شکر است.

عصاره گیاهی بیشتر شامل نسترن، نعناع و گلاب است و فالوده تنها در کاسه های بلورین سرو می شود تا در طول مصرف همچنان خنک باقی بماند.

در حال حاضر این خوراکی خوشمزه کرمانی در فروشگاههای مختلف عرضه می شود و در برخی از شهرهای دیگر کشور نیز به نام فالوده کرمانی یا فالوده سنتی در دسترس است اما فالوده اصیل کرمانی همچنان در محله های قدیمی شهر کرمان فروخته می شود و صدها نفر از این دسر استفاده می کنند.

در این میان بسیاری از زنان هنرمند کرمانی فالوده را هنوز در خانه هایشان تهیه می کنند و اعضای خانواده به عنوان نوشیدنی دلپذیر از این معجون استفاده می کنند.

خواص فالوده کرمانی

کهنسالان کرمانی نیز استفاده از این خوراکی را برای جلوگیری از گرما زدگی توصیه می کنند و نشاسته آن را ماده ای مقوی می دانند که می توان در طول روزهای گرم آب بیشتری را در بدن نگه دارد و نرم کننده گلو و برطرف کننده دردهای گلو است.

محمد کرمانی اصل یکی از تولید کنندگان قدیمی فالوده کرمانی است وی به خبرنگار مهر گفت: 50 سال است تابستانها فالوده می فروشم در زمستانها حلوا و سایر مواد غذایی را عرضه می کنم.

وی ادامه داد: اگر کرمان یک نوشیدنی اصیل و مختص به خود داشته باشد فالوده است و من مشتریانی دارم که در طول مدت 50 سال کارم تابستانها هر روز برای تهیه فالوده به مغازه ام مراجعه می کنند.

فالوده جزء جدا نشدنی پذیرایی خانواده های اصیل کرمان

وی گفت: با وجودیکه این روزها انواع غذاها سفره ها را تزئین می کند اما در پذیرایی های خانواده های اصیل کرمانی فالوده جزئی جدا نشدنی است.

کرمانی اصل ادامه داد: مشتریهایی نیز از سایر استانها دارم و هر وقت به کرمان می آیند سراغ فالوده کرمانی را می گیرند.

وی گفت: ماده اصلی فالوده نشاسته، شیره ساخته شده از شکر، عرق گیاهی که توسط خودمان تهیه می شود و تکه های بزرگ یخ است.



وی گفت: فالوده کرمانی بسیار محبوب است و ابتدا با استفاده از شکر شیره ای مخصوص و بسیار شیرین تهیه می شود و بعد مقداری نشاسته را در آب سرد حل می کنیم و بعد حرارت می دهیم تا غلظ شود بعد آن را از سینی که در کف آن سوراخهای هم اندازه تعبیه شده عبور می دهیم بطوریکه در نهایت نشاسته ها از آن سوی سینی درون آب سرد می ریزد و به شکل گلوله های کوچک در می آیند.



وی گفت: نشاسته را درون آب می ریزیم و و عصاره گیاهی شامل نسترن، نعناع، گلاب و یا بیک مشک اضافه می کنیم و در نهایت شیره و یخ را اضافه می کنیم.

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گزارش: اسما محمودی