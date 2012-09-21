جزئیات بیمه تکمیلی معلولان/نارضایتی برخی استانها از عملکرد بیمه آتیه سازان

یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عدم تمدید بیمه تکمیلی معلولان افزود: مدتی است مهلت قرار داد بیمه تکمیلی معلولان به اتمام رسیده و طی این مدت در حال رایزنی با بیمه ها و تصمیم گیری در این خصوص هستیم.

وی با اشاره به اینکه تصمیمات مختلفی برای بیمه تکمیلی معلولان گرفته شده است ، گفت: در این خصوص چندیدن راه وجود دارد که یکی از آنها انعقاد با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ همانند گذشته است و راه دیگر تشکیل صندوق بیمه معلولان است.

به گفته وی ، تصمیم دیگر نیز این است که اجرای بیمه تکمیلی معلولان با تخصیص اعتبارات لازم به بیمه های استانی واگذار شود تا هر استان نسبت به بیمه کردن معلولات تحت پوشش خود اقدام کنند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینکه برخی از استانها از عملکرد بیمه آتیه سازان حافظ راضی نبودند، تاکید کرد: با توجه به اینکه بیمه آتیه سازان حافظ در برخی از استانها شعبه ندارد به همین دلیل معلولان مجبورند برای دریافت خدمات به شهرهای دیگر مراجعه کنند و همین سبب نارضایتی آنان و بهزیستی استانها شده است.

به گفته وی، همین موضوع باعث شده تا جلسات مختلفی با رئیس و مدیران سازمان برگزار شود تا بهترین تصمیم برای بیمه تکمیلی معلولان اتخاذ شود.

سخنگویی در مورد تشکیل صندوق بیمه ای معلولان نیز گفت: برای راه اندازی این صندوق باید راهکار قانونی لازم تعیین و سپس نسبت به تاسیس آن اقدام شود.