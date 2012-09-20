موزه آذربایجان در راس موزه های پر بازدید استان در تابستان/ثبت ملی قلعه پیغام کلیبر

به گزارش خبرگزاری مهر ، تراب محمدی تبریز و استان آذربایجان شرقی را یکی از مقاصد مهم و عمده گردشگر در دوره دوم سفر های تابستانی در کشور مطرح کرد و گفت: موزه آذربایجان به لحاظ غنای تاریخی و فرهنگی و توانایی بالای آن برای معرفی دوره های مختلف تاریخی همواره مورد توجه خاص گردشگران بوده است.

وی با بیان اینکه این موزه بیشترین آمار بازدید کننده را در میان موزه های استان به خود اختصاص داده است، تشریح کرد: این موزه در نیمه نخست شهریور ماه میزبان تعداد 1400 نفر گردشگر خارجی بوده است.

محمدی افزود: آمار بازدید از موزه آذربایجان نسبت به مدت مشابه در ماه های گذشته رشدی در حدود 100 درصد داشته است.



18 هتل و مجتمع رفاهی آذربایجان شرقی همزمان با هفته گردشگری افتتاح می شود



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از افتتاح 18 طرح گردشگری شامل هتل و مجتمع بین راهی در استان همزمان با هفته گردشگری خبر داد.

تراب محمدی در تشریح این خبر گفت: 18 هتل، مجتمع رفاهی، کمپ گردشگری و سفره خانه سنتی در هفته گردشگری در شهرهای مختلف گردشگر پذیر استان در راستای توسعه صنعت گردشگری افتتاح و به بهره برداری می رسند.

وی تشریح کرد: هتل آپارتمان ماهان در هشترود، هتل قصر در شهرستان اسکو و و هتل آنزا در کلیبر از جمله اماکن اقامتی مهمانپذیری هستند که طی هفته گردشگری افتتاح می شوند.

محمدی همچنین به افتتاح چهار مجتمع رفاهی و بین راهی در این هفته اشاره کرد و اظهار داشت: مجتمع سرویس بهداشتی در ورودی شهر هریس، مجتمع بین راهی شهدای گمنام تبریز، مجتمع بین راهی بیلوردی و مجتمع بین راهی زنجیر بلاغ از دیگر پروژه های پیش بینی شده هستند که در راستای توسعه گردشگری به بهره برداری می رسند.

قلعه پیغام شهرستان کلیبر ثبت ملی شد



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی اظهار داشت: قلعه پیغام شهرستان کلیبر با قدمت تاریخی پیش از اسلام و دوره های اشکانی و ساسانی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

تراب محمدی افزود: این محوطه با توجه به گونه های سفال های به دست آمده از آن، از جمله محوطه های استقراری مهم دوره تاریخی است و به منظور مطالعه استقرارهای این دوره در ناحیه کوهستانی کلیبر می تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه قبل از هر اقدامی، نقشه برداری های دقیق از این مکان به عمل آمد، تخریب های گسترده بنا در طول سالیان دراز را اصلی ترین عامل نیاز به نقشه برداری معماری ظریف و دقیق آن اعلام کرد و گفت: پیش از ثبت این اثر در فهرست آثار ملی، طی سال جاری با اختصاص اعتبار، قسمت هایی از این بنا مرمت شد.

محمدی تصریح کرد: قلعه پیغام کلیبر، یکی از 15 اثری است که در پنجمین همایش ملی شورای سیاست گذاری ثبت میراث فرهنگی در استان البرز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.