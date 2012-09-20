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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

عظیمی:

نزول قرآن سبک زندگی را به بشریت ارائه کرد

نزول قرآن سبک زندگی را به بشریت ارائه کرد

تبریز- خبر گزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: نزول انوار الهی در قالب قرآن سبک زندگی بشر را از جاهلیت به مدنیت تغییر داد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدعظیمی امروز پنجشنبه در حاشیه چهاردهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به آیه 57 سوره یونس قرآن کریم، موعظه شفا، هدایت و رحمت برای انسان هاست.

عظیمی ادامه داد: حرکت ها تصمیم گیری ومدیریت ائمه اطهار، معجونی از سیاست است و قرآن و اهل بیت با سیاست های الهی اجین هستند.

وی با اشاره به بیانات آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: فقدان اخلاق قرآنی و اسلامی در جامعه باعث می شود تا افراد سست بنیان ، علی رغم آگاهی به قوانین خلاف آن حرکت می کنند و چه بسا تعداد پرونده های جنایی رو به افزایش خواهد بود.

عظیمی تصریح کرد: فعالان قرآنی طلایه داران فرهنگ و اخلاق قرآنی در جامعه هستند و پا جای پای انبیاء و پیامبر الهی گذاشته اند.

وی با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص)بعدازمبعث ، جامعه بشری را به جامعه قرآنی تبدیل کرده است ، افزود: وظیفه موسسسات قرآنی کاربردی نمودن آیات الهی و تزریق آن به رفتارهای بنیادی در خانواده و جامعه است.

عظیمی منویات مقام معظم رهبری را مورد تاکید قرار داد و گفت: قرآن در مباحث اقتصادی خود راه را برای ایجاد یک بازار اسلامی و تشکیل اقتصاد مقاومتی هموارکرده است و موسسات قرآنی باید به عنوان نهاد ابزاری در ایجاد وحدت اقتصادی برای خنثی سازی توطئه رسانه های غربی عمل کنند.

کد مطلب 1700821

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