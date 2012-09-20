نزول قرآن سبک زندگی را به بشریت ارائه کرد

حجت الاسلام والمسلمین حمیدعظیمی امروز پنجشنبه در حاشیه چهاردهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به آیه 57 سوره یونس قرآن کریم، موعظه شفا، هدایت و رحمت برای انسان هاست.

عظیمی ادامه داد: حرکت ها تصمیم گیری ومدیریت ائمه اطهار، معجونی از سیاست است و قرآن و اهل بیت با سیاست های الهی اجین هستند.

وی با اشاره به بیانات آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: فقدان اخلاق قرآنی و اسلامی در جامعه باعث می شود تا افراد سست بنیان ، علی رغم آگاهی به قوانین خلاف آن حرکت می کنند و چه بسا تعداد پرونده های جنایی رو به افزایش خواهد بود.

عظیمی تصریح کرد: فعالان قرآنی طلایه داران فرهنگ و اخلاق قرآنی در جامعه هستند و پا جای پای انبیاء و پیامبر الهی گذاشته اند.

وی با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص)بعدازمبعث ، جامعه بشری را به جامعه قرآنی تبدیل کرده است ، افزود: وظیفه موسسسات قرآنی کاربردی نمودن آیات الهی و تزریق آن به رفتارهای بنیادی در خانواده و جامعه است.

عظیمی منویات مقام معظم رهبری را مورد تاکید قرار داد و گفت: قرآن در مباحث اقتصادی خود راه را برای ایجاد یک بازار اسلامی و تشکیل اقتصاد مقاومتی هموارکرده است و موسسات قرآنی باید به عنوان نهاد ابزاری در ایجاد وحدت اقتصادی برای خنثی سازی توطئه رسانه های غربی عمل کنند.